Grazie di Daniel Pennac, Brunella Caputo e la Compagnia del Giullare all’Arena Arbostella

Secondo appuntamento sabato 26 agosto con la rassegna di teatro, cabaret e musica dell’Arena Arbostella di Salerno. Secondo dei 17 spettacoli in cartellone tutti ad ingresso gratuito. Di scena, (ore 21,15) la Compagnia Del Giullare con lo spettacolo “Grazie” di Daniel Pennac, adattamento e regia di Brunella Caputo che è anche la protagonista insieme a Davide Curzio.

Brillante, ironico, coinvolgente; “Grazie” è un testo scritto per il teatro che si lascia leggere come un monologo brioso, pieno di scatti di intelligenza e umorismo. Un vibrante omaggio di Pennac ai suoi lettori.

“Ringraziare è difficile. Mette in discussione certezze. Muove gli affetti. Apre la memoria. Soprattutto quando si è un artista che una giuria ha premiato per l’insieme della sua opera. La formula del ringraziamento ha delle regole”.

Passando dallo scoramento al furore, dalla malinconia alla gioia, dal ricordo al rimpianto, il personaggio femminile che ho immaginato, adattando per il teatro questo testo di Pennac, si pone un dubbio che è per lei il dubbio amletico: che senso hanno i grazie in un mondo che distorce le emozioni e le rende spettacolo?

Il percorso della protagonista, supportato da una didascalia onnipresente e invadente (che ho reso anch’essa un personaggio a tutti gli effetti e con il quale lei instaura un serrato dialogo muto) è un viaggio brillante, ironico, coinvolgente nella propria memoria; alla ricerca della causa che è all’origine della sua ribellione contro il conformismo.

Riuscirà questa originale donna d’altri tempi a trovare la persona giusta a cui dire il vero “Grazie”?