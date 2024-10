“Insieme per l’arte”: le mostre personali di quattro artisti, uniti dalla passione per l’arte, al Complesso Monumentale di San Giovanni di Cava de’ Tirreni dal 13 al 20 ottobre.

Giuseppe Carabetta, Pasquale Ciao, Maurizio Gallo, Chiara Landi, quattro noti artisti del nostro territorio, diversi tra loro per l’uso delle tecniche usate e, naturalmente, per la loro personalità, hanno pensato di esporre insieme le loro opere, coinvolti dal dottor Giuseppe Carabetta, avvocato – artista, divulgatore culturale, ideatore ed organizzatore di importanti mostre e convegni in tutto il territorio campano e nazionale. La mostra rientra nell’ambito delle “XXV Giornate della Scuola Medica Salernitana” – Sezione Arte, organizzate dalla “Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana” (Uniposms) presieduta dal Rettore, il professor Pio Vicinanza. Ad organizzare l’evento è stato proprio il dottor Giuseppe Carabetta, Magister e Vicepresidente UNIPOSMS, che ha coordinato i quattro artisti che esporranno le loro opere in sale diverse del Complesso Monumentale di San Giovanni in Corso Umberto I.

Il Maestro Giuseppe Carabetta, pittore costaiolo, esporrà dieci opere raffiguranti gli angoli più belli e affascinanti della Costiera Amalfitana; lo scultore e pittore ebolitano Pasquale Ciao esporrà sei sculture in legno d’ulivo bruciato, rinsecchito, trattato con pittura fluorescente e quattro litografie ugualmente caratterizzate da effetti luminescenti; lo scultore del rame Maurizio Gallo di Montecorvino Rovella, esporrà dieci grandi sculture in rame realizzate con la tecnica dello sbalzo; la talentuosa pittrice salernitana Chiara Landi esporrà sei opere di arte figurativa, di grande formato, raffiguranti sensuali volti di giovani donne realizzate con la tecnica olio su tela. Ad inaugurare le quattro mostre sarà il Sindaco del Comune di Cava De’ Tirreni, il dottor Vincenzo Servalli, insieme all’Assessore con Delega all’Istruzione, la dottoressa Lorena Iuliano e al Professor Armando Lamberti, Consigliere Comunale. Sono previsti gli interventi del professor Pio Vicinanza, Rettore UNPOSMS; del professor Carlo Montinaro, Preside INIPOSMS; del dottor Vincenzo Pagliara Magister Uniposms; della professoressa Pina Basile, Presidente della Società Dante Alighieri; e della professoressa Concetta Basile, scrittrice. L’evento gode del patrocinio del Comune di Cava De’ Tirreni; della “Società Dante Alighieri” di Salerno, presieduta dalla professoressa Pina Basile; dell’Associazione Medici Artisti, presieduta dal dottor Vincenzo Pagliara; dell’associazione G.S.S.A.I.T. e dell’Associazione Medica “Marco Levi Bianchini”, presieduta dal dottor Carlo Montinaro.

Aniello Palumbo