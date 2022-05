In tre sotto il letto, domenica 8 all’Auditorium San Gregorio a Battipaglia per Samarcanda Teatro.

Samarcanda Teatro, il prestigioso sodalizio artistico battipagliese fondato da Francesco D’Andrea, presenta alla città i suoi nuovi lavori teatrali, preparati durante la forzata pausa legata all’emergenza sanitaria.

Il prossimo appuntamento è per domenica 8 maggio 2022 alle 20,30 presso l’Auditorium S. Gregorio VII di Via Manzoni a Battipaglia: in scena la brillante commedia “IN TRE SOTTO IL LETTO” scritta da Stefania De Ruvo, diretta ed interpretata per l’occasione da Enzo Fauci. Con lui in scena Amalia Gloriante e Marianna Pesce. Assistente di scena è Filomena Voto.

La vicenda è alquanto singolare ed intrigante e racconta di un maturo scrittore di romanzi appagato dalla sua vita relazionale e sessuale che, tuttavia, conduce con due donne: è il classico menage a tre? Come vivono la situazione i tre protagonisti della storia?

Per assistere allo spettacolo i biglietti d’ingresso, al costo di soli euro 5, sono in prevendita a Battipaglia presso il Bar Caffè Artè e Quince Alimentari e Tabacchi oppure si possono contattare i recapiti: 3287562598 – 3318597238 – 3382260311 – 3405702204. Bambini e ragazzi fino a 12 anni potranno assistere allo spettacolo gratuitamente. Rimane obbligatorio l’uso della mascherina in sala.