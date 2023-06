Imprese che crescono al Sud con la quotazione in Borsa, tappa del roadshow il 3 luglio in Confindustria

Salerno ospiterà, lunedì 3 luglio, presso la sede di Confindustria, la prima tappa del roadshow “Imprese che crescono al Sud con la quotazione in Borsa”, organizzato dalla boutique finanziaria IRTOP Consulting, specializzata sui Capital Markets e l’Advisory per la quotazione, da Borsa Italiana, RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile, Innexta e in collaborazione con Unioncamere. A sostegno dell’iniziativa ha partecipato Invitalia, con la presentazione del Fondo “Cresci al Sud”, istituito con Legge di Bilancio 2020, che opera attraverso l’acquisizione di partecipazioni nel capitale di rischio delle PMI operanti nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di sostenerne i progetti di sviluppo.

Il progetto, che si svolgerà attraverso un tour nelle principali città del Sud, ha l’obiettivo di diffondere la cultura dell’equity e permettere alle PMI di valutare l’opportunità di crescita, anche attraverso la quotazione in Borsa, cogliendo l’occasione offerta dalle nuove regole previste dal Disegno di Legge Capitali, approvato lo scorso 11 aprile, che introduce interventi per migliorare l’attrattività del mercato dei capitali italiano e accelerare il processo di quotazione in Borsa.

La prima tappa salernitana si svolgerà lunedì 3 luglio, dalle ore 16 e vedrà la partecipazione del presidente di Unioncamere, Andrea Prete e del presidente di Confindustria Salerno, Antonio Ferraioli e gli interventi dell’onorevole Giulio Centemero, della Commissione economica Assemblea parlamentare Mediterraneo, di Anna Lambiase, Ceo di IRTOP Consulting, Nicola Tufo, RSM, Antonio Riccio, Invitalia e Barbara Lunghi, Borsa Italiana. I lavori saranno coordinati da Danilo Maiocchi, direttore di Innexta.

Per partecipare, occorre confermare la propria presenza a mediarelations@irtop.com

Confindustria Salerno, via Madonna di Fatima 194