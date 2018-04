Sogno d’amore, Clotilde Baccari Cioffi presenta il suo libro al Circolo Canottieri Irno.

“Sogno d’amore”: è questo il titolo scelto da Clotilde Baccari Cioffi per la sua raccolta di poesie edita da Graus Editore e che sarà presentata domani, 20 aprile alle ore 18, presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno.

L’autrice sarà accompagnata, in questo viaggio tra le parole, dal Prof. Francesco D’Episcopo, autore della prefazione. Le letture dei brani saranno a cura di Anna Rotunno e Mimma Virtuoso mentre i brani musicali saranno interpretati dagli alunni del Liceo “Francesco de Sanctis” coordinati Angela Rocciola



“La nostra autrice si schiude alla poesia come fiore di primavera, dopo aver sentito gemmare dentro di sé sensi e sentimenti, che invocavano di essere appunto espressi. Da crisalide si è fatta farfalla e si è posata sui fiori della vita, per congiungere i propri colori alla festa che essa spesso reclama; ape laboriosa, ha attinto tutto il nettare che essa sa dare quando la si ama e coltiva con costanza e fiducia” sono le parole del prof. D’Episcopo che spiegano la poesia di Clotilde Baccari Cioffi: un infinito canto d’amore, che si celebra in tutte le forme possibili.