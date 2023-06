 Il Rotary Club Salerno Picentia” dona un defibrillatore al “Conservatorio Martucci” di Salerno.

Un defibrillatore semiautomatico fornito di armadietto in ferro per poterlo custodire è stato donato questa mattina dal “Rotary Club Salerno Picentia”, presieduto dal dottor Rocco Di Riso, al “Conservatorio Martucci” di Salerno presieduto dall’avvocato Luciano Provenza che ha ricordato l’importanza del Conservatorio di Salerno:” È frequentato da circa 1500 allievi e da circa 150 docenti. Per il rapporto studenti – docenti è considerato, anche per le collaborazioni che vanta con istituzioni straniere, tra i primi quattro Conservatori in Italia. Ringraziamo il “Rotary Club Salerno Picentia” per questo dono: era necessario avere un defibrillatore”. La donazione effettuata dal “Rotary Picentia” rientra nell’ambito del progetto distrettuale “Salerno Città Cardioprotetta” che i Club Rotary salernitani stanno portando avanti da alcuni anni, come ha ricordato il presidente Rocco Di Riso:” Partendo da un’idea del Past President del nostro Club, il dottor Valter Iannizzaro, abbiamo donato negli ultimi anni, insieme agli altri Club della città, numerosi defibrillatori: al Dopolavoro Ferroviario, alla Questura di Salerno, alla Caserma dei Carabinieri, alla Libreria Feltrinelli sul Corso Vittorio Emanuele, alla Questura di Salerno in Piazza Giovanni Amendola, in alcune scuole ed anche in alcune sedi di associazioni sportive”.

A portare i saluti del Sindaco del Comune di Salerno è stato l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Salerno, il dottor Claudio Tringali, che ha spiegato che l’Amministrazione Comunale sta lavorando per organizzare dei corsi di formazione gratuiti per i volontari per imparare ad usare i defibrillatori ed auspicato che si possano utilizzare delle App per mettere in rete tutti i defibrillatori esistenti sul territorio cittadino:” È importante individuare immediatamente l’ubicazione dei defibrillatori, anche attraverso l’utilizzo di uno smartphone. Bisogna creare una rete stabile ed efficiente di “protezione” tale da consentire, anche alla città di Salerno, di far parte del ristretto numero di Comuni che possono definirsi “cardioprotetti”. Il dottor Vincenzo Capuano, già Direttore dell’Unità di Cardiologia di Salerno e Presidente Incoming del “Rotary Club Salerno Picentia, ha spiegato che le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nei paesi occidentali:” La fibrillazione ventricolare dà luogo a perdita di conoscenza nell’arco di pochi secondi e, se non trattata tempestivamente, ha esiti fatali: all’immediata rianimazione cardio – respiratoria deve assolutamente seguire una scarica elettrica con il defibrillatore che, nella maggior parte dei casi, ripristina il ritmo cardiaco”. Alla fine della cerimonia, presentata con professionalità e competenza dal dottor Nunzio Siano, il ventitreenne pianista cavese Gianluca Buonocore, diplomatosi con il massimo dei voti in pianoforte al “Conservatorio Martucci”, esibitosi in vari concerti in Italia e in varie città europee, ha eseguito con grande virtuosismo lo “Scherzo n.2” di Chopin.

Aniello Palumbo