Il Poker dei Professionisti: I 10 Migliori Consigli per Vincere in un Casino dal Vivo

I professionisti del poker sono consapevoli di tutte le sottigliezze del gioco, che sono ancora poco conosciute dai giocatori inesperti.

Ecco perché gli esperti del casino dal vivo spesso incassano sulle debolezze dei giocatori su https://5gringos.com/it/games/live-casino, guadagnando su ciò che non è sempre visibile dall’esterno.

Ecco i trucchi che ti permetteranno di rafforzare il tuo gioco.

La Matematica che Ti Aiuta a Vincere

Il poker si basa su probabilità matematiche, e queste cambiano durante una sessione di casino dal vivo.

Ecco perché calcolare l’equità della mano iniziale sarà la chiave per un risultato di successo alla fine della mano. Questo calcolo dovrebbe includere tutto, dalle probabilità del piatto, lo stile di gioco del tuo avversario, e le tue decisioni su quando lasciare, a quando ha senso lasciare.

Guarda Come Tu e i Tuoi Avversari Giocate

Anche se il poker si basa sulle leggi della matematica, il motivo per cui milioni di giocatori lo amano è l’imprevedibilità.

Durante il gioco, è incredibilmente significativo dare un resoconto coerente delle tue azioni. Non giocare mai in un casino dal vivo sotto l’influenza dell’alcool o dello stress, e impara a leggere l’umore dei tuoi avversari perché le loro emozioni e la mancanza di concentrazione adeguata possono essere la chiave della tua facile vincita.

Impara dai Migliori

Alcuni giocatori possono avere un successo incredibile e giocare come Phil Ivey, ma anche Phil Ivey difficilmente negherà che i principianti devono imparare dai migliori esperti. La semplice idea che i giocatori devono sempre trovare un equilibrio nella loro strategia di gioco non si riflette sempre nel gioco della maggior parte dei dilettanti.

Il Miglior Giocatore di Poker

I professionisti hanno una cosa in comune: raramente si concentrano sulle azioni del loro avversario, preferendo concentrarsi sul loro gioco. Quindi, invece di riflettere sulla probabilità di un asso nella mano del tuo avversario, è meglio concentrarsi sulle tue carte in ogni mano.

Controlla il Tuo Budget

Uno degli aspetti più significativi del gioco è determinare i tuoi limiti di gioco. Proprio come si guarda alle proprie abitudini di spesa future, vale la pena conoscere i propri limiti di gioco e quanto si rischia di perdere se si fallisce.

Cioè, è molto più saggio iniziare il gioco con piccole puntate e “crescere” in caso di successo che mettere tutto in una volta sulla linea nella prima partita.

Pianificare le Perdite

Questo non è un argomento piacevole, ma dovreste imparare a pianificare le vostre perdite se avete intenzione di giocare seriamente. Un giocatore esperto, per esempio, non dovrebbe mai entrare con un’ovvia mano debole se non ha abbastanza soldi nei blinds perché non ha giocato abbastanza buone carte.

Pianificare le tue perdite nel gioco eviterà decisioni spontanee e non necessarie al tavolo e ti permetterà di giocare a tuo vantaggio nel modo più efficiente possibile quando arrivano le carte buone. Ricorda che è più probabile che le persone imparino dagli errori, non dalla fortuna.

Auto-interrogazione

Gli utenti di successo del casino dal vivo si fanno costantemente domande durante il gioco per capire la situazione al tavolo durante la mano. Ogni mano è diversa dalla precedente. Le carte distribuite ai giocatori non sono sempre le stesse, e gli assi sono raramente distribuiti.

Come negli scacchi, pensate diversi passi avanti al vostro avversario. Ci sono molte domande, ma il tempo speso su di esse e per ottenere le risposte sarà minore. Le uniche eccezioni possono essere alcune mani difficili che richiedono un’analisi speciale.

Bluffare in Modo Intelligente

Il bluff è un’arma dei professionisti. I principianti che bluffano in modo inetto perderanno tutto il loro bankroll prima o poi, mentre un giocatore esperto lo userà quando sarà necessario.

Se vuoi vincere alla grande, dovrai imparare a giocare a tuo vantaggio in modo intelligente. Se vuoi essere grande, aggiungi la capacità di bluffare quando il gioco lo richiede.