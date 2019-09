Completamento area sud del cimitero di Eboli: affidato l’incarico di progettazione, l’intervento assicurerà maggiore decoro e più spazi nel campo santo.

Affidati i lavori di progettazione e direzione dei lavori per il completamento dei viali della zona sud del cimitero. Dopo la deliberazione di Consiglio comunale, si tratta di una delle previsioni contenute nel piano triennale delle opere pubbliche, con cui l’Amministrazione comunale assicura servizi e spazi pubblici fruibili ai cittadini. Affidati i lavori di progettazione e direzione dei lavori per il completamento dei viali della zona sud del cimitero. Dopo la deliberazione di Consiglio comunale, si tratta di una delle previsioni contenute nel piano triennale delle opere pubbliche, con cui l’Amministrazione comunale assicura servizi e spazi pubblici fruibili ai cittadini.

«Il programma triennale delle opere pubbliche punta l’attenzione sulle esigenze della comunità ebolitana, con una programmazione concreta e che guarda all’interesse generale – spiega il sindaco, Massimo Cariello -. Decoro e spazi del nostro cimitero comunale sono da sempre un punto sul quale manteniamo alta l’attenzione, perché si tratta di un luogo caro agli ebolitani. E’ un’opera significativa, per la quale ringrazio l’intera maggioranza che l’ha sostenuta, con il responsabile del settore, Damiano Bruno, per il contributo che ha assicurato, insieme al Responsabile Area P.O. Lavori Pubblici e Patrimonio, ingegnere Lucia Rossi, e per il comparto manutenzione l’ingegnere Gaetano Cerruti, ed i geometri, Cosimo Sparano e Nicola Turi ». Gli interventi di completamento dei viali della zona sud del cimitero saranno realizzati per un importo complessivo di 150.000 euro da finanziare direttamente con i proventi delle concessioni cimiteriali, come risulta dal bilancio di previsione per il triennio 2019-2021. «L’affidamento dell’incarico è necessario per assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività dei lavori – ricorda il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Cosimo Pio Di Benedetto, che ha puntato decisamente su questo progetto, coinvolgendo l’intera maggioranza consiliare -. Nello specifico, l’incarico riguarda progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per il completamento dei viali della zona sud del cimitero. Nuovi spazi e decoro del campo santo sono al centro di questo progetto, una delle priorità del nostro piano triennale, perché risponde direttamente ad un’esigenza di larga parte della popolazione ebolitana. Gli stessi costi dell’intervento saranno sopportabili, perché coperti direttamente con i proventi della vendita di loculi ed ossari che ultimeremo a breve, nel giro di qualche giorno, senza incidere ulteriormente, ma il risultato sarà l’area cimiteriale maggiormente rispondente a richieste ed esigenze dei cittadini, con sistemazione dei vialetti nella parte nuova del cimitero».