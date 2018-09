A Pontecagnano già si pensa al Natale.

L’Amministrazione Lanzara si prepara al Natale e pubblica una manifestazione d’interesse destinata ad associazioni, cooperative sociali, enti religiosi, operatori culturali e altri soggetti pubblici o privati che vogliano presentare proposte per arricchire il calendario degli eventi in programma per le prossime festività.

Un’iniziativa -di cui le informazioni più dettagliate sono reperibili sul sito comune.pontecagnanofaiano.sa.it– che si apre alle seguenti aree tematiche: musica, danza, eventi enogastronomici, animazione, promozione del territorio, sport, addobbi, arredi e allestimenti per l’abbellimento di aree o quartieri.

La richiesta di adesione alla manifestazione, che prende il nome di “La magia del Natale – Pontecagnano Faiano si veste a festa – dicembre 2018”, dovrà essere trasmessa entro il 30 ottobre o a mano negli uffici di Via Alfani o a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it.

Soddisfatto il Sindaco Giuseppe Lanzara:

“Con il prezioso contributo dell’Assessorato agli Spettacoli ed Eventi, rappresentato da Michele Roberto Di Muro, e dell’Assessorato alla Cultura e Marketing Territoriale, retto da Adele Triggiano, stiamo procedendo alla progettazione di un Natale all’insegna dell’allegria e dell’unione. Una serie di momenti, quelli organizzati dall’Ente con responsabilità, sobrietà ed un’accurata programmazione, che avranno come scopo primario quello di valorizzare le organizzazioni presenti sul territorio, promuovere il senso di appartenenza alla comunità e di aggregazione e vivere le festività in armonia e serenità”.