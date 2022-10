Il Governatore del ”Distretto Rotary 2101”, Alessandro Castagnaro, incontra i Club Rotary: ”Salerno Est” e “Salerno Nord dei Due Principati”.

“Tutti abbiamo dei sogni. Agire per realizzarli è una scelta. Rotary significa sognare e cercare di realizzare grandi cose , come porre fine alla Polio”. A ricordare le parole della Presidente Internazionale del Rotary, Jennifer Jones, è stato il Governatore del “Distretto Rotary 2101”, il professor Alessandro Castagnaro, durante la serata conviviale a lui dedicata, organizzata presso l’Hotel Mediterranea dai Club Rotary: “Salerno Est” e “Nord dei Due Principati”, presieduti dai professori Rodolfo Vitolo e Angelo Gentile.

Il Governatore Castagnaro ha ricordato il tema presidenziale della Jones, prima donna , in 117 anni , a ricopre la più importante carica del Rotary:” Immagina il Rotary”: la nostra Presidente Internazionale ci chiede di calare nell’attualità le responsabilità significative che abbiamo come rotariani, esortando tutti a sognare in grande , a fare leva sulle connessioni e sul potere del Rotary per trasformare quei sogni in realtà. Non si immagina il passato, si immagina il futuro ”. Il Governatore Castagnaro ha anche ricordato il suo motto distrettuale :” Prendersi cura del territorio:” Che va visto come un tema di politica culturale, di politica del fare: per gli aspetti ambientali e, prevalentemente, per gli aspetti sociali “. L’architetto Castagnaro ha sottolineato l’importanza della formazione rotariana per tutti i soci che devono privilegiare il fare piuttosto che l’apparire . “Il Rotary non è chiuso in se stesso, ma parla alla città, al territorio ed è utile per il territorio: è importante avere sempre un dialogo con le istituzioni che hanno sempre bisogno dell’aiuto delle associazioni”. Il Governatore Castagnaro si è soffermato sulla settima via di azione del Rotary: quella dell’ambiente:” E’ uno degli obiettivi che il Rotary si pone attraverso la realizzazione di tanti progetti a livello globale”. Castagnaro ha anche presentato una nuova applicazione :” Explore _ Places”:” Una “Web Application” utilizzabile su tutti i cellulari che sarà fornita a tutti i soci del “Distretto 2101” iscritti al My Rotary destinata alla valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, ambientale e paesaggistico dei territori del distretto”. Il professor Castagnaro ha ricordato che il “Rotary Club Salerno Est” è espressione di quattro governatori: “Mario Mello, Gennaro Esposito, Marcello Fasano e il Governatore Nominato Antonio Brando” e che il “Rotary Salerno Nord dei Due Principati” è stato gemmato dal “Rotary Club Salerno Est”. Il Governatore Castagnaro ha particolarmente apprezzato alcuni dei progetti ideati dai due Club che saranno realizzati durante l’anno rotariano, come quello ideato dal “Rotary Club Salerno Est” che, come ha spiegato il presidente Rodolfo Vitolo:” Prevede la realizzazione di un parco giochi inclusivo nell’area del “Parco Pinocchio “ dedicato ai diversamente abili “ e quello ideato dal “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” dedicato al tema della violenza sulle donne :” Sarà realizzato con l’Università di Salerno e con alcune associazioni nazionali” , ha spiegato il presidente Angelo Gentile. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano” da parte di Padre Anacleto Bracco, il Presidente Rodolfo Vitolo ha sottolineato l’importanza di incontrare il Governatore del Distretto:” Ricevere la visita di colui che rappresenta la massima espressione distrettuale dell’organizzazione rotariana, rappresenta uno dei momenti più importanti per la vita di un Club Rotary”. Presenti i giovani rotaractiani del “Rotaract Club Salerno Est, presieduto da Norè Laus, e del “Rotaract Campus Salerno Nord dei Due Principati”, presieduto dalla dottoressa Maria Paola Adinolfi, che hanno presentato al Governatore la giovane rotaractiana brasiliana Maria Fernanda che partecipa al progetto “Rotary Youth Exchange”, lo scambio giovani che consente ai giovani rotaractiani e interactiani, ma anche a tutti giovani che volessero aderir e al programma del Rotary , di andare in altri Paesi, ospiti di famiglie locali, per esplorare culture diverse dalla nostra e praticarne la lingua.

Aniello Palumbo