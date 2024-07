il dottor Eduardo Grimaldi è il nuovo presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”.

” Nutriamo costantemente la Speranza” è il motto del dottore commercialista Eduardo Grimaldi, nuovo presidente del “Rotary Club Salerno Duomo” che ha ricevuto il collare dal presidente uscente, l’ingegner Sabato Cuozzo, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. Il presidente Grimaldi ha spiegato il suo motto:” La speranza è un’emozione complessa, fondamentale: svolge un ruolo centrale nella vita di ciascuno di noi ed è importante che venga sempre alimentata perché ci consente di superare anche i momenti difficili, ci dà la forza di proseguire il nostro cammino di vita per raggiungere i nostri obiettivi. È grazie alla speranza che noi potremo continuare ad essere veri rotariani, capaci di servire al di sopra di ogni interesse personale”. Il presidente Grimaldi ha spiegato che ogni organizzazione nel suo operare crea valore, che non è soltanto economico:” È anche ambientale, sociale, culturale, spirituale. Il capitale vero delle organizzazioni no profit è il capitale umano da cui nascono idee e progetti. Nel Rotary il valore è dato dalle persone che compongono i Club, che con spirito di amicizia, permettono di raggiungere traguardi importanti”. Il Presidente Grimaldi ha anche ricordato i traguardi raggiunti dai giovani soci del “Rotaract Club Salerno Duomo”, presieduto da Francesco Della Valle, che è un fiore all’occhiello del Club padrino:” È il Club Rotaract con un numero di soci più numeroso in Italia che realizza progetti importanti sul territorio, per la comunità”. Grimaldi ha annunciato alcune delle iniziative che, nel segno della continuità, saranno portate avanti durante l’anno sociale: “ In continuità con il progetto sui luoghi della “Scuola Medica Salernitana”, realizzato da Sabato Cuozzo, vorremmo realizzare, insieme agli altri Club Rotary salernitani e agli studenti del “Liceo Artistico Sabatini – Menna” di Salerno, un progetto distrettuale avente l’obbiettivo di valorizzare la “Scuola Medica Salernitana” che alla fine di quest’ anno dovrebbe essere inserita nell’elenco dei Beni Culturali Immateriali dell’UNESCO. Naturalmente continueremo la collaborazione con il “Banco Alimentare”; organizzeremo il “Premio Letterario” con il professor Sebastiano Martelli e consegneremo le borse di studio agli allievi eccellenti del “Conservatorio Martucci di Salerno”. Continueremo anche il progetto” Le Domeniche della Salute”, il “Progetto Aqua” e il progetto “End Polio Now Ischia”. Il Presidente Eduardo Grimaldi dopo aver ringraziato la moglie Carmen Gallucci e i figli Maria Francesca e Ugo, ha presentato i componenti del suo Consiglio Direttivo: Past President Sabato Cuozzo; Presidente Incoming Gaetano Cuoco; Natalino Barbato Vice Presidente; Nicola Scarpa Segretario; Vincenzo Fiocco Tesoriere; Alfonso Giordano Prefetto; Mariarosaria Vitiello Segretario Esecutivo. Consiglieri: Ilaria Acerra, Gaetano Guerra, Lucio Bifolco, Giovanni Capo, Rita Martynova. Formatore di Club Canio Noce; Presidente Commissione Progetti Gerardo Vassallo; Presidente Commissione Immagine Pubblica Andrea Reale; Presidente Commissione Rotary Foundation Francesco Dente; Presidente Commissione Sviluppo Effettivo Michele Pellegrino; Responsabile Rapporti Rotaract Gennaro Esposito.

Dopo la recita della Preghiera del Rotariano, ad opera di Francesca Maria Grimaldi, il presidente uscente Sabato Cuozzo ha ringraziato i soci, i componenti del Consiglio Direttivo, la moglie Enrica Quirino, e ricordato alcuni degli innumerevoli progetti realizzati durante il suo mandato:” Il progetto distrettuale “Valorizziamo i luoghi della “Scuola Medica Salernitana”. La serata di ringraziamento dedicata a tutti protagonisti della realizzazione della “Sala di Accoglienza ed Ascolto per le Fasce Deboli” presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno- Mercatello “Arena Pezzuto”; il progetto “Aqua” in Honduras e il progetto Banco Alimentare. È stato un anno intenso, un’esperienza meravigliosa di crescita personale”. L’ingegnere Cuozzo ha premiato con una Paul Harris, il più ambito riconoscimento del Rotary, due soci del Club: Raffaele Parlato e Vincenzo Fiocco e consegnato alcuni “Attestati di Riconoscimento” a Sergio Rosa, Past President del “Rotaract Club Salerno Duomo” ritirato dal nuovo presidente Raffaele Della Valle, Vincenzo Abate, Alfonso Giordano, Nicola Scarpa, Francesco Dente, Maria Rosaria Vitiello, Gennaro Esposito, Agostino Soave, Maria Teresa Bruno e Franco D’Auria. Ad ognuno dei suoi compagni di viaggio dei Club Rotary del territorio il Past President Cuozzo ha consegnato un originale e simpatico omino in plastica di vari colori, realizzato con la tecnologia di stampa 3D, denominato “Umarell” che è il termine di origine bolognese (umarèl), utilizzato per definire gli anziani che, con le mani dietro la schiena, osservano gli operai al lavoro nei cantieri. “Spero che vi aiuti a mantenere alto il ritmo e la concentrazione durante il vostro lavoro” ha spiegato il Past President Cuozzo mentre consegnava il simpatico oggetto ai presidenti: Umberto Maria Cioffi (Rotary Salerno), Camillo De Felice (Salerno Est), Vincenzo Capuano (Rotary Picentia), Antonino Sessa (Rotary Nord dei Due Principati), Ugo Sorrentino (Rotary Cava de’ Tirreni). Il presidente Cuozzo ha ringraziato anche il Formatore Distrettuale Gaetano Pastore e il Vicedirettore del Conservatorio Martucci di Salerno Ernesto Pulignano. Il nuovo presidente Grimaldi ha salutato i nuovi presidenti dei Club Rotary di Salerno che saranno i suoi compagni di viaggio: Rino D’Alessio (Rotary Salerno), Edoardo Ventura (Rotary Salerno Est), Raffaele Brescia Morra (Rotary Salerno Picentia), Lucio De Caro (Rotary Salerno Nord dei Due Principati), e la presidente del Club Inner Wheel Salerno Carf, Daniela Vessa Pezzuto. Sono intervenuti i Formatori Distrettuali Gaetano Pastore e Laura Giordano. A portare i saluti del Past Governor Ugo Oliviero è stato l’Assistente del Governatore Tony Ardito mentre a ricordare le linee guida del nuovo Governatore del “Distretto Rotary 2101” Antonio Brando è stato l’Assistente del Governatore Giuseppe Ascione che ha ricordato il motto del Governatore “Camminare Insieme… Servire con gioia”. La colonna sonora della serata è stata affidata al duo “Fisax” del “Conservatorio Giuseppe Martucci” di Salerno con Francesco Venneri alla fisarmonica e Francesco Alfano al sax contralto e soprano, coordinati dai professori Giuseppe Scigliano e Daniele Brando, che hanno eseguito brani del repertorio di Astor Piazzolla e alcuni brani jazz.

Aniello Palumbo