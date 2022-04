Il Dono per la vita, concorso letterario benefico.

La Federazione Italiana Nefropatici Trapiantati di Rene e Donatori della sede Avellino/Salerno e l’Associazione di Arte e Cultura, La magnifica gente do sud ripartono per la seconda edizione del concorso letterario, con iscrizione gratuita, Il dono per la vita, a tema Donazioni: Organi. Midollo. Sangue. Con l’intento di continuare a sensibilizzare e informare sulla cultura delle Donazioni per la vita, attraverso l’Arte della scrittura, ponendo così le opere di scrittori o di chi vive in prima persona il problema nei suoi molteplici aspetti a raccontarsi o componendo per poter donare a questa causa così importante. Il concorso si svolgerà in tre sezioni: Poesie in lingua. Poesie in vernacolo. Racconti. Il concorso si avvale di vari patrocini, tra cui il Centro Nazionale Trapianti, le Associazioni ADISCOV e FIDAS, nonché il Comune di Mercato S. Severino. Inoltre si avvale della collaborazione di varie Associazioni del settore e di quattro Licei del salernitano: Il liceo Regina Margherita di Salerno, il Virgilio di Mercato S. Severino, il Rescigno di Roccapiemonte e il Galizia di Nocera Inferiore.

Il bando scade il 15 Giugno prossimo e la premiazione si svolgerà in Mercato S. Severino attorno alla metà di Settembre.

Inoltre il concorso prevede un premio speciale Emozioni dedicato a qualcuno che si è speso nel campo del volontariato e che abbia donato per la vita. Quest’anno è dedicato ad Enzo, giovane volontario e donatore di sangue, rimasto coinvolto in un incidente nell’espletare il proprio lavoro.

Tutte le info: concorsoildonoperlavita@gmail.com il bando lo si può scaricare dai gruppi facebook: Il Dono per la vita o FINTRED Avellino/Salerno

Cell: 3281917331

Per noi è importante la Vostra partecipazione, insieme possiamo provare a creare un grande girotondo con al centro la Vita che Rinasce attraverso un Dono.

