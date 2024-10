Il Caveau del Fuenti, uno scrigno di eleganza in Costiera Amalfitana

Giardini del Fuenti, una splendida location affacciata sul magico panorama della Costiera amalfitana, tra Vietri e Cetara, si prepara a svelare un tesoro nascosto: il Caveau del Fuenti, che inaugurerà venerdì 25 ottobre. Si tratta di un “blinding club” dedicato agli appassionati di spirits e cocktail d’autore, che offre un’esperienza di scoperta unica nel suo genere.

Con 240 metri quadrati d’eleganza, il Caveau rappresenta una delle gemme di questo angolo incantevole. Molto più di un semplice locale, un luogo dove ogni visita si trasforma in un’avventura sensoriale. Inserito in un contesto di alta gastronomia, il Caveau si affianca al ristorante fine dining Volta del Fuenti e al più informale Riva Restaurant, entrambi diretti dallo chef Michele De Blasio, oltre al rinomato Riva Beach Club e alla terrazza Limoneto.

“Il Caveau si propone come un nuovo punto di riferimento per coloro che vogliono vivere serate indimenticabili, anche in autunno e inverno” spiega Alessandra De Flammineis, owner dei Giardini del Fuenti. “Il nostro obiettivo è valorizzare questa parte meno conosciuta della Costiera Amalfitana e destagionalizzare l’offerta turistica, con un club operativo tutto l’anno”.

Ciò che rende davvero speciale il Caveau è l’arte della mixology, magistralmente interpretata da Antonio Carta, bar manager, che, con oltre 25 anni di esperienza, trasforma il bancone in un palcoscenico. Antonio ha, infatti, creato una drink list che racconta un’intrigante storia ambientata nella Costiera amalfitana degli anni ‘70. Un noto criminale riunisce una banda di quattro ladri per progettare il furto del secolo: rubare il Paperon de’ Paperoni custodito nel Caveau dei Giardini. Ogni cocktail è una celebrazione di questa avventura, ricca di sapori e personalità, come suggeriscono le stesse nomenclature. Troviamo, ad esempio, Luca “la mente”, nonché Il Perfetto veterano del mestiere, Il Carismatico Andrea, Nina l’abile truffatrice e Alfonso il Disordinato determinato. Il Lounge Bar offrirà, inoltre, una ricca selezione di champagne e vini eccellenti, accompagnati da deliziosi finger food. Gli ospiti potranno scegliere tra tre proposte, da cinque, sette o nove assaggi, che spazieranno da finger più raffinati, come la brioche al pomodoro con burrata e prosciutto Pata Negra, al semplice ma sempre amato, pane burro e alici. Qualunque sia la scelta, lo Chef De Blasio accompagnerà il visitatore in un viaggio memorabile.

Il Caveau, scavato nel cuore della scogliera, si presenta come un rifugio affascinante ed intimo, un salotto pensato per ospiti autoctoni, ma anche internazionali. Gli interni, curati nei minimi dettagli, combinano materiali rustici e pregiati con tonalità nere ed oro, che ne esaltano l’esclusività. Il pavimento in seminato veneziano grigio/blu e il lampadario Terzani Argent creano un ambiente raffinato ed accogliente, mentre l’imponente bancone bar diventa il fulcro della convivialità. Con un ricco calendario di eventi curati da Luca Perfetti, direttore artistico del Caveau, che include musica dal vivo e DJ set, questo ambiente si afferma come il luogo ideale per gustare aperitivi esclusivi e cocktail dopocena. Inoltre, si presta anche a feste ed eventi privati, promettendo momenti indimenticabili, in un contesto di straordinaria bellezza. I Giardini del Fuenti si confermano così una destinazione d’eccellenza, in continua innovazione. Con il Caveau del Fuenti, la Costiera amalfitana abbraccia un nuovo simbolo di eleganza e condivisione.

CAVEAU DEL FUENTI

Apertura dal 25 ottobre, da giovedì a domenica.

Orario: dalle 19.00

S.S. 163 Amalfitana km 47 + 300 Vietri sul Mare – 84019 Salerno, Italia

Per informazioni e prenotazioni: T. 089 210653 o 331 6274256

caveau@giardinidelfuenti.com