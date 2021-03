I Giardini di Marzo, i gazebo con La Nostra Libertà.

La Nostra Libertà ha organizzato sabato 6 marzo in Pastena alla Piazza Caduti Civili di Brescia e domenica 7 marzo sul lungomare di Salerno, dalle ore 11,00, un gazebo espositivo nel pieno rispetto delle norme Covid per presentare a tutti le proposte per la città di Salerno.

L’iniziativa, intitolata ”I Giardini di Marzo” interesserà tutti i fine settimana del mese, Covid permettendo, e sarà l’occasione per rappresentare le proposte della Città del Mare, della delocalizzazione del Porto, della città dei diritti, della città del Talento, delle azioni a difesa della nostra economia, e di tutte le altre iniziative portate avanti da La Nostra Libertà nel corso di questi anni per la città di Salerno.

Saranno presenti candidati alle prossime elezioni del consiglio comunale di Salerno, e tra questi l’avv. Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons, nonché il Presidente della Commissione Trasparenza e candidato Sindaco l’avv. Antonio Cammarota.