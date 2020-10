Pontecagnano, test sierologici a tappeto tra i dipendenti comunali.

Test sierologici a tappeto fra i dipendenti e coloro che prestano servizio continuato negli Uffici del Comune di Pontecagnano Faiano.

Nella giornata di oggi, oltre cento persone si sono sottoposte alle indagini finalizzate alla ricerca degli anticorpi verso il Covid-19.

Nell’ottica di una serie di operazioni volte al contrasto della diffusione dell’epidemia, ieri si è anche proceduto alla sanificazione degli ambienti del Municipio di Via Alfani. Seguiranno, a rotazione, similari interventi nelle ulteriori sedi comunali.

“Abbiamo attivato queste procedure col solo intento di tutelare la salute di chi opera negli uffici e di chi li frequenta, ovvero i nostri concittadini. Sono azioni importanti, che mirano a contenere la propagazione di questa incredibile pandemia ed a circoscrivere eventuali situazioni di contagio. I test sierologici sono utili, infine, per fornire dati significativi per le indagini epidemiologiche. Continuiamo a lavorare per tutti, auspicando sempre nella massima collaborazione e nel più alto senso di responsabilità per affrontare con determinazione e con coraggio anche questa fase”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.