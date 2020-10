Pontecagnano, apre l’asilo nido comunale lunedì 12.

Sarà inaugurato lunedì 12 ottobre il nuovo anno scolastico presso l’asilo nido comunale di Via Palinuro.

La struttura ospiterà ben 25 bambini di età compresa fra 0 e 3 anni e garantirà il servizio di tempo pieno fino alle ore 16:00.

L’ingresso è previsto alle ore 9:30, mentre l’accesso alla mensa sarà assicurato dalla prossima settimana.

“Si riparte con un’attività fondamentale per le famiglie. I nidi sono seconde case, luoghi della cura e della crescita, necessari per sostenere soprattutto quei nuclei in cui entrambi i genitori svolgano attività lavorativa o per favorire la socializzazione e l’integrazione fin dalla più tenera età. Diamo dunque il benvenuto a vecchi e nuovi iscritti, con l’auspicio che possa cominciare per tutti un anno sereno, all’insegna del gioco, dell’inclusione e della sicurezza”, ha commentato l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Manzo.

“Suona la campanella anche per i bimbi di età compresa fra 0 e 3 anni: questo significa che i più piccoli potranno usufruire di spazi loro dedicati e di personale impegnato per garantirne la tutela e l’inserimento in un contesto gioioso, sano, in cui verranno rigorosamente rispettate le prescrizioni anti-Covid 19. Confidiamo nella piena collaborazione di educatori e famiglie e diamo appuntamento a tutti a lunedì alle 9:30, quando prenderà il via un’esperienza di fondamentale importanza per i nostri concittadini”, ha chiarito il Sindaco Giuseppe Lanzara.