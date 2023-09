I 4 più grandi derby nella storia del calcio italiano

Il calcio italiano è noto in tutto il mondo per la sua tifoseria, la rivalità tra squadre e, soprattutto, per i derby che scuotono il cuore della nazione calcistica. In questo articolo, esploreremo i quattro derby più grandi nella storia del calcio italiano, concentrando l’attenzione non solo sulle squadre coinvolte ma anche sulle affascinanti tifoserie e su cosa fanno di solito.

Il Derby della Madonnina – Milan vs. Inter

Il Derby della Madonnina è uno dei derby più celebrati e attesi nel calcio italiano. Coinvolge due delle squadre più prestigiose della serie A: l’Inter e il Milan. La rivalità tra queste due squadre è radicata nella storia e va oltre il campo da gioco. Ma cosa rende così speciale questo derby?

Le tifoserie: i tifosi dell’Inter, noti come “Nerazzurri,” e quelli del Milan, chiamati “Rossoneri,” sono tra i più appassionati e rumorosi d’Italia. Durante il Derby della Madonnina, il San Siro si riempie di cori, striscioni e mosaici che rappresentano l’orgoglio e la passione di entrambi i gruppi di tifosi. L’energia che trapela dalle curve è palpabile, e ogni tifoso dà il massimo per sostenere la propria squadra.

Cosa fanno di solito: oltre a sostenere le squadre, i tifosi organizzano spesso eventi prima e dopo il derby. Ci sono sfilate di striscioni, cortei e persino concerti. Inoltre, la rivalità tra i tifosi va oltre il calcio, con sfide per dimostrare chi sia il gruppo più creativo e appassionato.

Il Derby della Capitale – Roma vs. Lazio

Il Derby della Capitale mette a confronto due squadre di Roma: la Roma e la Lazio. Questo derby è carico di storia e significato, riflettendo la rivalità tra i tifosi delle due squadre e la divisione all’interno della città.

Le tifoserie: i tifosi della Roma, noti come “Giallorossi,” e quelli della Lazio, chiamati “Biancocelesti,” rappresentano due fazioni rivali all’interno della stessa città. La rivalità tra i tifosi è spesso intensa e può sfociare in scontri fisici, rendendo il derby uno degli incontri più caldi e imprevedibili d’Italia.

Cosa fanno di solito: prima del derby, i tifosi si riuniscono in piazze e bar per festeggiare e caricare l’atmosfera. Durante il match, gli stadi sono spesso suddivisi tra i sostenitori delle due squadre per prevenire conflitti. Dopo la partita, le celebrazioni o le delusioni dei tifosi sono visibili in tutta la città, con festeggiamenti o proteste a seconda dell’esito del derby.

Il Derby della Mole – Juventus vs. Torino

Il Derby della Mole è il derby di Torino e coinvolge la Juventus e il Torino. Questo derby ha una lunga tradizione e offre una prospettiva unica sulla rivalità calcistica in Italia.

Le tifoserie: i tifosi della Juventus, conosciuti come “Bianconeri,” e quelli del Torino, chiamati “Granata,” dividono la città di Torino in due. Anche se la Juventus è spesso considerata la squadra più forte, il derby è sempre una sfida avvincente, e i tifosi del Torino sono noti per il loro spirito battagliero e il sostegno incondizionato alla loro squadra.

Cosa fanno di solito: i tifosi di entrambe le squadre organizzano eventi e feste in città prima del derby. Una tradizione curiosa è quella di “trasformare” la Mole Antonelliana, un’iconica struttura di Torino, in bianconero o granata, a seconda della squadra di appartenenza. Dopo la partita, i tifosi si riuniscono per condividere della Serie A consigli sul calcio ed anche la gioia della vittoria o la delusione della sconfitta.

Il Derby della Lanterna – Genoa vs. Sampdoria

Il Derby della Lanterna è il derby di Genova, che coinvolge due squadre storiche: il Genoa e la Sampdoria. Questo derby è ricco di storia e rappresenta una delle rivalità più accese del calcio italiano.

Le tifoserie: i tifosi del Genoa, conosciuti come “Grifoni,” e quelli della Sampdoria, noti come “Blucerchiati,” sono appassionati sostenitori delle rispettive squadre. La rivalità tra queste due squadre è così intensa che spesso si dice che ci siano due anime nella città di Genova: una blucerchiata e una grifone.

Cosa fanno di solito: prima del Derby della Lanterna, le due tifoserie organizzano eventi separati, con sfilate di bandiere, striscioni e canti. Durante la partita, gli stadi sono divisi tra i tifosi delle due squadre per garantire la sicurezza. Dopo il fischio finale, le celebrazioni o le delusioni dei tifosi si riversano per le strade di Genova, creando un’atmosfera unica che riflette la profonda passione calcistica della città.

In conclusione, i derby nel calcio italiano vanno ben oltre la semplice competizione tra squadre. Rappresentano la storia, la cultura e la passione delle città e delle regioni italiane. Le tifoserie sono il cuore pulsante di questi eventi, con rituali e celebrazioni che rendono ogni derby un’esperienza unica. Che tu sia un tifoso o semplicemente un appassionato di calcio, i derby italiani sono un must da vivere almeno una volta nella vita.