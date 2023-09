Gusta Minori, le novità delle Vie del Palato

Dal 22 Settembre le Vie dell’Arte ma anche le Vie del Palato. A Minori il Gelato – Profumo di Costiera, ma anche il tris di crostini con i prodotti della Costiera a Km zero, poi le sorprese di Sal De Riso.

Un trionfo del gusto e della bellezza in compagnia del Sentiero dei Limoni, delle visie notturne alla Villa Romana.

Il palato sarà impegnato nel gustare ndundari o i fusilli minoresi, mentre l’ascolto sarà per le 5 scene contemporanee delle Vie dell’Arte che formeranno Mystico, in spettacolo unico e gli occhi saranno su imponenti effetti scenici, scenografie e siti meravigliosi.

Andrea Reale (sindaco di Minori) : “Si potranno gustare le prelibatezze culinarie di Minori, ma anche immergersi nell’atmosfera teatrale di quello che sarà un vero Borgo – Teatro a cielo perto”.

GustaMinori 2023 è organizzato da Scabec Regione Campania – Comune di Minori – ProLoco Minori.

Tutto il programma e l’elenco dei ristoratori è su Gusta Minori – Edizione 2023

“La Costiera Amalfitana, nello specifico la città di Minori, Si prepara ad accogliere non solo le Vie dell’Arte, ma anche le Vie del Palato. Si potranno gustare i tris di crostini con prodotti della Costiera, a Km zero, o ancora il cuzzetiello con polpetta al. Comodoro, non mancheranno gli ndunderi Alla minorese. Minori Città del Gusto è pronta ad accogliere con la simpatia di sempre, Per tre sere tutto il paese sarà un Borgo – Teatro a cielo perto con le Vie dell’Arte, ben 5 scene teatrali di Mystico, lo spettacolo che coinvolgerà tutto il borgo e le Vie del Palato. Visite straordinarie, anche notturne, alla Villa Romana del I. sec. d.C. e al. meraviglioso Sentiero dei Limoni”. Lo ha annunciato Andrea Reale, sindaco di Minori.

Ed ecco che nelle serate del GustaMinori, tra gli eventi più importanti in Costiera Amalfitana ed in programma dal 22 al 24 Settembre, si troveranno la pasta e patate allardate, al. ristorante ‘A Ricetta, ma anche i fusilli Minuresi alla fantasta, da Alessandro De Riso, o ancora meravigliose Granite al Limone o pasticciotti al limone di Nonna Carmela. Tante le pietanze che si potranno gustare, anche cibo di strada come il cuoppo fritto, da Andreas. A Minori ci saranno i gelati Profumo di Costiera, da Il Gelato, le delizie della Costiera con Liquore Arazen da Gambardella e non ultimo il Liquore alla Nocciola, da Tipico.

Non mancheranno gli Ndundari alla Minorese a La Botte, il cuzzetiello con polpetta al Comodoro da Cotto e Mandara.

Sal De Riso con una Grande sorpresa – la presentazione della Novità GustaMinori 2023 ma non mancheranno la delizia al limone e la nota Ricotta e Pere.

Altra Grande novità, per le Vie del Palato in occasione di GustaMinori 2023, sarà il Tris di Crostini con prodotti a Km zero della Costiera da Cuonc cuonc.

Con GustaMinori sarà una vera immersione nella bellezza, accompagnati da tutte le forme artistiche, incluse quelle gastronomiche.

Nel per corso delle Vie del Palato, ciascusa proposta è acquistabile presso la singola attività.