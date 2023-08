Gli appuntamenti in Costiera dei primi 10 giorni di agosto a cura di Giracostiera

_________________ Martedì 1 Agosto Conca dei Marini

I love Conca

NO GRAZIE-DON CHISCIOTTE

spettacolo teatrale

CONCERTO DEL GRUPPO I PIAZZA CANTILENA

Piazzetta Magg. Garofalo, h 21.30 CONCERTO DEL GRUPPO I PIAZZA CANTILENAPiazzetta Magg. Garofalo, h 21.30 Praiano

LUMINARIA DI SAN DOMENICO

1-5 luglio, inizio ore 21.30

nel complesso Monumentale del Convento di Santa Maria a Castro e nella piazza della Chiesa di San Gennaro verranno illuminate da più di 3000 candele che esalteranno la magnificenza dei monumenti. La compagnia “Pyronix Production” si esibirà in perfomances di

fuoco, danze, fiamme e acrobazie Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

COMACOSE

UN MERAVIGLIOSO MODO DI INCONTRARSI

conduce Gianmaurizio Foderaro

Parco Colonia Montana, h 21.00 —————– Mercoledì 2 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

CLAUDIA CAMPAGNOLA e IVANA PELLICANO’

in WILD BOYS – I SOGNI DI UNA RAGAZZA SELVAGGIA di Paolo Logli

UN MERAVIGLIOSO MODO DI INCONTRARSI

introduce l’autore

Parco Corona, h 21.00 Maiori

Maiori Welkhome

WALTER RICCI & STEFANO DI BATTISTA IN

“OMAGGIO A NAT KING COLE”

Teatro del mare, h 21.00 —————— Giovedì 3 agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

NOEMI LA ROSSA D’AUTORE

incontro di musica e parole

conduce Gianmaurizio Foderaro

Parco Colonia Montana, h 21.00 Maiori

Maiori Welkhome

MISS GOCCE DI STELLE

Teatro del mare, h 21.30 Minori

Letto ad una piazza con

VITTORIO SGARBI

Presentazione del libro “Scoperte e rivelazioni”.

Modera Angelo Ciaravolo.

Interventi musicali di Giorgia Esposito

Piazza Cantilena, h 21.30 Largo Solaio dei Pastai – 29ma edizione

ARMANDO RIZZO TRIO

Largo solaio dei Pastai, h 21.30 —————— Venerdì 4 agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

SANT’ANTONIO ABATE A NAPOLI, CULTO, ESOTERISMO E FOLKLORE

presentazione del libro di

Claudio Francobandiera e Marco Fiore

Chiesa di San Pietro, h 18.00 GALEFFI – BELVEDERE ACUSTICO

GAIA – IL MONDO IN UNA VOCE

conduce Gianmaurizio Foderaro

Parco Colonia Montana, h 21.00 Amalfi

Cover Night

QUEEN OF BULSARA

Amalfi – Piazza Municipio, h 21.30 Maiori

Maiori Welkhome

LA FORMA DELL’ESISTENZA

DA HANDEL MAHALER, STRAUSS E LA CANZONE NAPOLETANA

Giardini di Palazzo Mezzacapo, h 21.00 Minori

Largo Solaio dei Pastai – 29 ediz.

ARMANDO RIZZO TRIO

Largo Solaio de’ Pastai, h 21.30 Praiano

FESTA DI SAN DOMENICO

SANTA MESSA

La messa sarà allietata dal Gruppo Vocale e Strumentale La Coriola

Chiesa di San Gennaro, h 20.00 LUMINARIA E SPETTACOLO DI PYRONIX PRODUCTION

Piazza San Gennaro, h 21.30 Ravello

Ravello Festival

MARATONA CHOPIN

Integrale della musica di Fryderyk Chopin per pianoforte in dieci tappe. ELIA CECINO

Chiesa di Santa Maria a Gradillo, ore 12.00

ingresso libero ALESSANDRO TAVERNA

Sala Cavalieri di Villa Rufolo, ore 18.30

ingresso libero ANDREA LUCCHESINI

Sala Cavalieri di Villa Rufolo, ore 22.30

biglietto d’ingresso alla villa Scala

Enjoy Scala

TRIO CHAPEAUX – DONNE CHE IN…CANTANO

Spettacolo musicale e teatrale

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE FIORDILATTEFIORDIFESTA

sagra del fiordilatte e dei prodotti tipici agerolesi

fino al 7 di agosto

5 agosto concerto del Gruppo Folkloristico Città di Agerola,

6 agosto concerto bandistico della Città di Minori

7 agosto, Concerto di Sal Da Vinci. Atrani

NOTE AL CINEMATOGRAFO

con Sabrina Cimino e Roberto Ruocco

Piazza Umberto I , 21.00 Conca dei Marini

I love Conca

ALESSANDRO D’AURIA

OJNE’ TOURS

Marina di Conca, h 22.00 Maiori

Maiori Welkhome

ANNA ED ELSA “LA REGINA DEL GHIACCIO

il musical tributo a Frozen”

Teatro del mare, h 21.00

Entry ticket Minori

CONCERTO AL TRAMONTO

Piazzetta S. Michele – Torre, h 20.00 Praiano

LUMINARIA DI SAN DOMENICO

PANDORA

Spettacolo della Compagnia PYRONIX Production su musiche eseguite dal vivo

dalla Nuova Orchestra Scarlatti, diretta da Marco Attura.

Piazza San Gennaro ore 22:45 Ravello

Ravello Festival

MARATONA CHOPIN

Integrale della musica di Fryderyk Chopin per pianoforte in dieci tappe. GABRIELE STRATA

Chiesa di Santa Maria a Gradillo, ore 12.00

entry Ticket

LEONORA ARMELLINI

Sala Cavalieri di Villa Rufolo, ore 18.30

ingresso libero BENEDETTO LUPO

Sala Cavalieri di Villa Rufolo, ore 22.30

biglietto d’ingresso alla villa ———————————— Domenica 6 agosto Maiori

Maiori Welkhome

PAOLO CAIAZZO SHOW

“Eppure sorrido – summer show”

Teatro del mare, h 21.00

Entry ticket Minori

PRELUDIANDO SUL MARE – X EDIZIONE

con il Premiato Concerto Bandistico Città di Minori,

diretto dal M° Giovanni Vuolo

ore 6,00 Molo d’attracco “Capitanerie di Porto”, h 6.00 Rassegna Largo Solaio de’ Pastai – 29ma edizione

QUARTETTO MONTICO

Concerto per Quartetto D’archi

Largo Solaio de’ Pastai, h 21.30 Praiano

Chamber & Jazz Music

CONCERTO ALL’ALBA

DEL QUARTETTO G.B. PERGOLESI

Piazza San Luca, h 6.00 Ravello

Ravello Festival

PIETRO DE MARIA, ALESSANDRO VILLALVA,

CLAUDIO BERRA

Belvedere di Villa Rufolo, ore 19.30

entry ticket Scala

Enjoy Scala

CAMMINATA ALL’ALBA NEL CUORE DI SCALA

Accompagnati da Simone Alessandrini, sax e Natalino Marchetti, fisarmonica

Spettacolo musicale e teatrale

Piazza di Campidoglio, h 4.30 Tramonti

THE SUPER 4

Capitignano, h 21.00 ———————————– Lunedì 7 Agosto Maiori

Maiori Welkhome

SAGRA DELLA MELANZANA

NOTE AL CINEMATOGRAFO NEW EDITION

con Roberto Ruocco & Sabrina Cimino

Piazza Umberto I, h 21.00 Ravello

La stagione più bella

JIM PORTO – JAZZ BOSSA SUINGUE

Piazza Duomo, h 22.00 Scala

Enjoy Scala

PARCO DEL DRAGONE – GRAND OPENING

Via Porta di Scala, h 18.30 Tramonti

VIAGGIO NELL’ANIMA – MEDITAZIONI

concerto per flauto solo di Diego Amato

Chiesa dell’Ascensione a Paterno, h 21.00 —————— Martedì 8 agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

GIOVANNI CACCAMO

PAROLA

Conduce Gianmaurizio Foderaro

Parco Colonia Montana, h 21.00 Conca dei Marini

I love Conca

PERFETTI SCONOSCIUTI

Film di Paolo Genovese

Teatro di Conca, h 21.30 Scala

Enjoy Scala

SCALA DANCE NIGHT – DAGLI ANNI ’90 AD OGGI

Musica dance

Piazza Municipio, h 21.30 —————— Mercoledì 9 agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

ORCHESTRA INTERNAZIONALE DELLA CAMPANIA

E CORO OPERA PUGLIA

IL BARBIERE DI SIBIGLIA di Gioacchino Rossini

Direttore Leonardo Quadrini

Parco Colonia Montana, h 21.00 Conca dei Marini

I love Conca

CONCERTO ALL’ALBA

DEL MAESTRO PINO RISPOLI

Teatro di Conca, h 5.00 Minori

Rassegna Largo Solaio de’ Pastai – 29ma edizione

PASSIONE IN FUGA – RHYTMIC QUARTET

con Roberto Ruocco & Sabrina Cimino

Largo Solaio de’ Pastai, h 21.30 —————— Giovedì 10 agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

GAUDIANO

L’ULTIMO FIORE

conduce Gianmaurizio Foderaro

Parco Corona, h 21.00 Maiori

Maiori Welkhome

ONE NIGHT CARAIBICA

Porto di Maiori, h 21.30 Minori

Rassegna Largo Solaio de’ Pastai – 29ma edizione

IL FIORE CHE TI MANDO L’HO BACIATO

con Annarita Vitolo, regia di Antonio Grimaldi

Largo Solaio de’ Pastai, h 21.30 Praiano

Suoni della Tradizione

LA LUNGA NOTTE DELLA TAMMORRA

CON A’PARANZ R’O TRAMUNTAN

Piazza San Luca, h 21.30