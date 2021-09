Gli appuntamenti in Costiera dall’1 al 15 settembre, si inizia con il Capodanno Bizantino ad Amalfi ed Atrani.

Questa newsletter contiene la programmazione della prima metà del mese di settembre. Giorno per giorno pubblicheremo i dettagli, oppure i last minute, sul sul sito www.giracostiera.com e sulla pagina Facebook di #Giracostiera

Ma a noi piace vedere il bicchiere mezzo pieno: che l’apertura ai cittadini diSua Maestà sia un test generale per il turismo post Covid-19!?