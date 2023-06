Giornate Europee dell’Archeologia, le iniziative della Direzione Musei Campania a Salerno

Da venerdì 16 a domenica 18 giugno, torna l’appuntamento con le Giornate Europee dell’Archeologia, la manifestazione, giunta quest’anno alla quattordicesima edizione ed estesa dal 2019 a tutti i Paesi europei, organizzata dall’Inrap, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva, per far conoscere al grande pubblico i tesori e i retroscena della ricerca archeologica, e promossa in Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei.

La Direzione regionale Musei Campania promuove un programma di eventi e iniziative nei musei e siti della rete, per valorizzare il patrimonio archeologico, attraverso nuove scoperte, contesti mai esposti, novità della ricerca, con un’attenzione ai temi imprescindibili dell’accessibilità al patrimonio e dell’inclusione, in stretta collaborazione con enti statali, locali e di ricerca, nello spirito che anima le GEA.

Il weekend dedicato all’archeologia, che si svolgerà in più di 30 paesi europei nei giorni 16, 17 e 18 giugno, vedrà iniziative e attività rivolte a tutti i visitatori nei musei e siti archeologici, per raccontare, tra reperti e scavi, le storie dei luoghi e riscoprire il nostro patrimonio archeologico condiviso.

Tutte le iniziative, con informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi, sono disponibili nella sezione dedicata alle GEA del sito MiC (https://cultura.gov.it/evento/gea2023), sul sito ufficiale delle Giornate Europee dell’Archeologia (https://journees-archeologie.eu) e sui canali social dei musei, dove si può seguire e partecipare alla manifestazione con gli hashtag #EADays #JEArcheo #GEA2023 #archeorama.

Programma delle iniziative

SALERNO

Antiquarium e Area archeologica della Villa romana – Minori

Un archeologo in villa

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno 2023, ore 10.00-12.00

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, nel weekend da venerdì 16 a sabato 18 giugno, dalle 10.00 alle 12.00, un archeologo condurrà i visitatori alla scoperta della Villa romana di Minori, luogo di otium fra i più suggestivi e meglio conservati dell’area tirrenica. Realizzata in età giulio-claudia, la Villa, articolata su più livelli, raggiungeva il mare sfruttando il pendio naturale, con gli ambienti di rappresentanza e di servizio, il porticato e le terme. Il percorso di visita si completa con l’Antiquarium, che espone non solo i reperti provenienti dalla villa ma anche quelli dal territorio. La visita guidata sarà effettuata su richiesta anche in lingua inglese. Ingresso e partecipazione gratuiti.

Info: Via Capo di Piazza – 28, Minori (SA) | +39 089 852893 | drm-cam.minori@cultura.gov.it

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno

Racconti di archeologia

Sabato 17 giugno 2023, ore 12.00-13.30 | Domenica 18 giugno 2023, ore 10.00-12.00

Grazie alla sinergia fra la Direzione regionale Musei Campania, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Salerno e Avellino e il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno, con la preziosa collaborazione del Comune di Sarno e della locale Pro Loco, sabato 17 e domenica 18 giugno sarà possibile visitare il ricco patrimonio archeologico della Valle del Sarno, accompagnati dagli archeologi dell’Università di Salerno. Sabato 17 giugno 2023, dalle 10.00 alle 11.30, in programma visite all’area archeologica del Teatro ellenistico di Foce e, a seguire, dalle 12.00 alle 13.30, il Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno. Domenica 18 giugno dalle 10.00 alle 12.00 sono previste visite guidate alle collezioni del Museo e alla mostra temporanea “Dalla Liberazione alla Costituzione”, realizzata in collaborazione con le associazioni Nuova Officina e Avalanche 1943. A seguire, in collaborazione con il Forum dei Giovani di Sarno, nel cortile del museo ci sarà un momento musicale con l’esibizione del sassofonista Carlo Tanzola. L’iniziativa, nata nell’ambito del Protocollo di Intesa stipulato fra le Istituzioni coinvolte, è finalizzata a valorizzare l’inestimabile patrimonio archeologico della Valle del Sarno. Ingresso e partecipazione gratuiti.

Info: Via Cavour 7, Sarno (SA) | +39 081 941451| drm-cam.sarno@cultura.gov.it

Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele

Esplorare il passato, valorizzare il presente, pensare al futuro: Giornate Europee dell’Archeologia

Venerdì 16 giugno 2023, ore 10.30

Venerdì 16 giugno 2023 alle ore 10.30 al Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele, nell’ambito delle iniziative per le Giornate Europee dell’Archeologia, si svolgerà il seminario dal titolo “Esplorare il passato, valorizzare il presente, pensare al futuro: Giornate Europee dell’Archeologia – Accessibilità, fruizione e inserimento lavorativo nella filiera dei servizi culturali per tutti e con tutti”. L’archeologia diviene strumento di ri-scoperta delle proprie origini, di ri-valorizzazione del territorio e della propria identità, patrimonio di tutti e strumento per l’orientamento e la formazione al lavoro di persone con disabilità nella filiera dei servizi culturali, dove Musei diventano occasione di conoscenza e valorizzazione delle identità delle persone. Introdurrà i lavori la direttrice del Museo, Ilaria Menale, a cui seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Eboli, Mario Conte. Interverranno Dino Angelaccio dell’Associazione I.T.R.I.A., esperto in progettazione universale, Odette Mbuyi, responsabile dei progetti interculturali per l’Associazione I.T.R.I.A., Claudia Bilotti, referente per l’Associazione A.I.P.F.M., Vito e Vincenzo Bardascino, referenti del progetto di comunità ebolitana “il Forno di Vincenzo in Eboli”, China Aresu, responsabile dell’Associazione Università popolare per la Qualità di Vita. Modera il seminario Giovanni Minucci, responsabile di Tulipano Art Friendly, modello di welfare culturale per l’accessibilità e la fruizione dei luoghi della cultura per persone con autismo e/o disabilità cognitiva. Seguirà alle 12.00 una visita didattica del Museo Archeologico di Eboli a cura dei servizi educativi del museo con il supporto di Giulio, giovane associato del Tulipano Art Friendly. Concluderà la giornata il laboratorio artistico di gruppo per tutti e con tutti, a cura di China Aresu e Laura Scelsi. Ingresso e partecipazioni gratuiti.

Info: Piazza San Francesco 1, Eboli (SA) | +39 0828 332684 | drm-cam.eboli@cultura.gov.it