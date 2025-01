Giornata della memoria al Museo di Pontecagnano

Venerdì 24 Gennaio 2025 alle ore 11.00, in occasione del “Giorno della Memoria”, istituito per commemorare le vittime dell’Olocausto, il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano, in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano, il Museo regionale della Memoria e della Pace – Centro studi “Giovanni Palatucci”, l’Associazione Nuova Officina onlus e Avalanche 43, ospiterà l’incontro “Memorie. Il ricordo attraverso l’arte”.

Il museo, luogo della memoria per eccellenza, capace di parlare alle comunità, di toccare culture e sensibilità diverse, di sollecitare le coscienze, rappresenta lo spazio ideale per un momento di riflessione stimolato da testimonianze, illustrazioni e creazioni artistiche, per tenere viva la memoria, promuovere l’educazione ai valori della pace, del rispetto, della dignità di ogni individuo.

L’iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali della direttrice del Museo archeologico nazionale di Pontecagnano, Serena De Caro, e del sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, dell’Assessore alla Cultura, Roberta D’Amico, e dell’Assessore all’Istruzione, Gerarda Sica, che accoglieranno gli studenti degli istituti scolastici del territorio, I.C. “Picentia”, I. C. “A. Moscati” e Liceo “T. Tasso” – sezione di Pontecagnano Faiano.

A seguire si terrà l’opening dell’esposizione “Memorie”, a cura dell’Associazione Nuova Officina Onlus, che prevede in mostra, tra le diverse forme d’arte, le illustrazioni di Graphic Novel ispirate all’ippocastano posto di fronte alla casa di Anne Frank, tratte dal volume “L’albero di Anne” di Irène Cohen-Janca e l’installazione “Fine” di Tommaso Campagnuolo.

I partecipanti avranno la possibilità di ascoltare le testimonianze del direttore del Museo regionale della Memoria e della Pace – Centro studi “Giovanni Palatucci” di Campagna, Marcello Naimoli, che racconterà la triste vicenda della cittadina salernitana, divenuta durante la Seconda Guerra Mondiale sede di due centri di internamento per prigionieri politici ed ebrei.

La partecipazione all’iniziativa, che si svolgerà al piano terra del museo, è libera.

L’esposizione “Memorie” sarà visitabile fino a domenica 16 febbraio 2025.