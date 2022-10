Giffoni Valle Piana, successo per l’Evento Ecommerce Hub con partner Buymore.it.

Grande successo a Giffoni Valle Piana per la manifestazione Ecommerce Hub dedicata al mondo del commercio elettronico, con partner Buymore.it, il primo progetto promosso dalla Confesercenti provinciale di Salerno e co-finanziato dalla Camera di Commercio di Salerno, volto a creare un unico grande Marketplace per gli esercenti salernitani e campani.

Nel corso dell’evento, Gianluca Vegliante, ceo di ShopNow s.r.l. e co-founder di Buymore, ha tenuto un interessante speech sulle opportunità offerte dalla piattaforma di marketplace territoriale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

“L’evento di ieri a Giffoni Valle Piana ha visto come protagonista Buymore.it con Markeplay – ha affermato la responsabile dei servizi alle imprese della Confesercenti Provinciale, Maria Antonietta Aquino – . Si sono incontrati operatori del settore e la rete che lavora dietro a ogni progetto di e-commerce. Siamo soddisfatti del successo registrato da Buymore, per la pima volta in un evento di portata nazionale come quello di ieri: tanti sono stati i visitatori, i curiosi e coloro che già conoscevano il progetto, nato per supportare le imprese della provincia di Salerno nella vendita on line. L’obiettivo è dare avvio a una rivoluzione digitale per ottenere effetti positivi e migliorativi degli standard delle nostre imprese”.

“E’ stato per me davvero interessante ed emozionante partecipare all’evento Ecommerce Hub – ha affermato il ceo di ShopNow, Gianluca Vegliante – , e raccontare brevemente i vent’anni di storia della mia azienda, ma anche vedere i visitatori interessati alle potenzialità dell’e-commerce. Tantissimi i giovani che hanno partecipato, desiderosi di condividere conoscenza e saperi sul tema della gestione aziendale. Mi auguro che Buymore, con il progetto Markeplay che lo sostiene, possa diventare presto il volano di sviluppo delle imprese salernitane e non solo”.