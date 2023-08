Gianfranco Coppola e Gianluca Fronda questa sera a Minori

Continuano gli “Appuntamenti d’Estate” a Minori, città del gusto, e la serata del 26 agosto nella piazzetta Magg. Garofalo si preannuncia scoppiettante.

Si inizia alle ore 20,30 con Gianfranco Coppola, classe 1961, presidente nazionale dell’USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana, corrispondente, redattore, inviato speciale di carta stampata, conduttore e volto popolare in Rai sempre a Napoli dove oggi è capo redattore.

Dialogherà con Marco Lobasso, giornalista sportivo ed editore, della sua ultima fatica letteraria “Campioni per sempre”, il libro che celebra la magica stagione del terzo scudetto del Napoli.

Sarà anche l’occasione per riflettere su come vivere la passione sportiva per un calcio “più umano” in quest’epoca del business.

“Campioni per sempre” racconta la storia di una stagione irripetibile per numeri ed emozioni, resa speciale dai contributi di grandi firme della celebre scuola del giornalismo d’autore: Mimmo Carratelli, Adriano Cisternino, Massimo Corcione, Francesco De Luca, Adolfo Mollichelli, Nino Petrone, Sandro Sabatini, Mario Zaccaria, Angelo Scelzo.

Con le foto di Pietro Mosca, con la collaborazione di Dario Santoro e con la copertina firmata da Andrea Delehaye, la casa editrice LeVarie pubblica un libro unico nel suo genere, con pagine che saldano i racconti di momenti magici con le interviste ai campioni d’Italia del Napoli del passato, che tratteggiano i nuovi protagonisti, i giocatori ruolo per ruolo, l’allenatore e il presidente.

Un volume appassionato che si presenta con una autentica perla: la prefazione dell’Arcivescovo Emerito di Napoli Crescenzio Sepe, grande tifoso della squadra azzurra. Alla Fondazione In Nome della Vita Onlus e al progetto Casa di Tonia, realtà solidali nate per volere del cardinale Sepe e che da anni offrono concreto sostegno a famiglie disagiate, sono destinati i proventi del libro.

La seconda parte della serata lascerà la scena ad un pianista, compositore e scrittore amalfitano, Gianluca Fronda.

Classe 1977, è diplomato in pianoforte e composizione presso il conservatorio San Pietro a Majella di Napoli; si è perfezionato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Artista eclettico, attualmente si dedica principalmente all’attività concertistica e all’insegnamento in due Scuole private di Londra, città dove risiede da oltre 10 anni.

Per citare alcune delle sue collaborazioni artistiche, è stato stretto collaboratore di Alberto Pizzo, artista pubblicato da Sony Classical e ambasciatore Yamaha, in veste soprattutto di trascrittore, arrangiatore e co-compositore.

In più ha avuto il piacere e l’onore di suonare in party privati ed al cospetto di star hollywoodiane, televisive e noti registi cinematografici. Giusto per citare qualche nome, personalità del calibro di Ben Stiller, Jean Reno, Tim Roth, Abel Ferrara, Serena Autieri e molti altri.

Il programma della serata presenta una continua e costante alternanza di brani originali da lui composti, che fanno parte del suo Album “Back to Love” pubblicato nel Luglio 2020, uniti con brani famosi, del repertorio di musica pianistica contemporanea, più due brani della tradizione campana ed un brano tradizionale inglese, oggetto del suo ultimo singolo “The Wellerman – Sea Shanty” lanciato due mesi fa e pubblicato su tutte le piattaforme digitali.

La ragione della continua alternanza di brani originali e brani noti, comunque tutti da lui rivisitati o completamente riarrangiati, vuole essere esattamente quella del confronto.

“Sarà per me come comunicare con loro, – ha dichiarato Gianluca – arricchendomi del loro messaggio e della loro notorietà (considerando che Einaudi, Yiruma, Yann Tiersen, Vangelis hanno milioni di ascolti all’anno) ma suggerendo nuove soluzioni, per dare un nuovo abito ai loro pezzi, arricchito dalla mia energia, che vuole apportare fuoco oppure aria ed acqua tempestosa in capolavori del minimalismo contemporaneo, che hanno ormai conquistato una solidità granitica all’orecchio e nella menta degli amanti della musica rilassante per pianoforte.”

Suonerà anche, in anteprima assoluta, i tre brani originali da lui composti e parte del prossimo singolo “Walking in Amalfi”, anche titolo del Concerto, in uscita alla fine di Settembre.

Appuntamento quindi a sabato 26 agosto dalle ore 20,30 nella piazzetta Garofalo a Minori.