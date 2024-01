Galleria Maiori-Minori, Cammarano (M5S): siamo al fianco dei cittadini

“Ribadiamo categoricamente la contrarietà del Movimento 5 Stelle alla realizzazione del tunnel tra Minori-Maiori e siamo al fianco dei cittadini che ieri notte hanno manifestato contro il progetto che prevede di collegare i due comuni della Costiera. Un’opera che mette a rischio un territorio, dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’Umanità, che ha subito negli anni gravi episodi di dissesto idrogeologico. Parliamo di un progetto dal grande impatto ambientale che non risolverebbe il problema del traffico veicolare. Uno spreco milionario di risorse economiche che potrebbero essere investite in interventi che garantiscano la sicurezza della popolazione. Chiediamo ancora una volta alla giunta di ravvedersi sulla realizzazione del tunnel, di investire nella prevenzione del dissesto idrogeologico e di sviluppare un sistema di viabilità sostenibile che tuteli l’ambiente e l’incolumità pubblica. Come Movimento 5 Stelle continueremo a monitorare attentamente lo sviluppo della situazione e a difendere gli interessi della comunità locale”. Dichiara il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.