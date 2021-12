Formazione, venerdì 10 la presentazione della scuola di specializzazione “Advanced design for architecture and craft” presso il CAD di Cava.

Si terrà venerdì 10 dicembre, alle ore 18 presso il Centro per l’Artigianato Digitale di Cava de’ Tirreni (viale Crispi, 14), l’evento di presentazione della scuola di specializzazione “Advanced design for architecture and craft”, il nuovo progetto di formazione professionale per l’anno 2022 organizzato da Medaarch e aperto a studenti, laureati, artigiani, ricercatori e professionisti, interessati a implementare le proprie competenze in progettazione e design.

Un programma di nove mesi articolato tra didattica frontale e lezioni pratiche in laboratori tecnologici avanzati, durante il quale i partecipanti saranno guidati da maestri artigiani ed esperti nel settore delle nuove tecnologie del digitale, e avranno la possibilità di sperimentare i materiali tipici della tradizione manifatturiera e materiali innovativi ed ecosostenibili.

Durante l’evento verrà mostrato il programma formativo, presentati i docenti, tra cui spiccano nomi di rilievo nel panorama del design e della fabbricazione digitale come Massimo Moretti e Carla Langella; e le borse di studio finanziate da Sautech, Fondazione Saccone, Medaarch e Tec Up.

Un momento di confronto durante il quale si discuterà anche di Made in Italy con Claudio Gambardella, professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; Silvana Musella Guida, esperta in Storia dell’Arte; Amleto Picerno Ceraso, co-founder di Medaarch.

A margine della presentazione, il CAD inaugurerà l’esposizione temporanea (fino al 6 gennaio) di alcune opere di maestri dell’artigianato italiano, quali Pierfrancesco Solimene e Giuseppe Cicalese, due ceramisti di Cava de’ Tirreni, e Luca Colacicco, un maestro del legno di Matera.

Tutti i dettagli qui