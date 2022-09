Fondo Imprese Creative, Aquino (Confesercenti Vallo di Diano): “Investire nel marketing e nell’immagine è un elemento indispensabile”

Al via il bando Fondo Imprese Creative. Si tratta di un incentivo nazionale per l’acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative. Promosso dal Ministero dello Sviluppo economico insieme al Ministero della Cultura, il Fondo Imprese Creative è gestito da Invitalia.

Nel dettaglio, sono previsti contributi a fondo perduto per l’acquisto di servizi specialistici erogati dalle imprese creative, quali progettazione di e-commerce e siti web, consolidamento della brand identity e attività connesse allo sviluppo della social communication.

Il contributo, a fondo perduto pari all’80% dei costi ammissibili per un massimo di 10.000 euro, si rivolge alle imprese operanti in qualsiasi settore, qualora intendano acquisire un supporto specialistico nel settore creativo.

L’invio della domanda potrà essere effettuato dal 22 settembre prossimo.

Anche per il Fondo Imprese Creative, la Confesercenti offre la propria assistenza e il proprio supporto alle imprese. “Oggi più che mai – afferma la presidente Maria Antonietta Aquino – investire nel marketing e nell’immagine è un elemento indispensabile per la crescita e lo sviluppo di qualsiasi attività. Per questo vogliamo offrire assistenza e informazioni alle imprese su questa importante misura.”

Per ogni informazione è possibile scrive all’indirizzo vallodidiano@impresealcentro.it, chiamare il numero 0975 52 72 77 o visitare il sito internet www.impresealcentro.it.