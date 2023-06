Fondazione Vassallo: “La realizzazione della bretella Eboli – Agropoli non porterà nessun beneficio alla comunità”.

“Come Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore esprimiamo forte dissenso in merito alla realizzazione della variante SS 18 tra Agropoli e l’autostrada A2 del Mediterraneo ad Eboli. La Bretella Eboli-Agropoli, così come concepita, è un errore che danneggia enormemente il territorio della Piana del Sele. Un’infrastruttura che impatta rovinosamente sull’ambiente, che devasta e che decreta un numero enorme di espropri. Un’infrastruttura senza imbocchi, uscite e senso, che non reca alcun beneficio alle comunità. Non vi è alcun dubbio che durante il periodo estivo la Strada Statale 18 da Battipaglia ad Agropoli non sia più in grado di reggere il peso dell’eccessivo traffico veicolare, ma la soluzione tecnica alternativa prospettata dai tecnici Anas appare avulsa dal contesto territoriale della Piana del Sele, con costi abnormi rispetto ai vantaggi che potrebbe addurre alla viabilità provinciale”. A denunciarlo è il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore Dario Vassallo a margine dell’evento finale del Dibattito Pubblico relativo alla realizzazione del nuovo collegamento stradale veloce tra l’autostrada A2 “del Mediterraneo” e la variante alla statale 18 ad Agropoli.

“La sua realizzazione comporterebbe l’isolamento di gran parte del territorio, la scomparsa di attività commerciali e di realtà produttive agricole, un danno ambientale insostenibile, unito a un ingiustificato consumo di suolo agricolo e non, la rinuncia ad ogni ipotesi di sviluppo turistico e l’accettazione consapevole di diventare solo un territorio da attraversare per raggiungere altre località. Nelle scorse settimane abbiamo inviato le nostre osservazioni per la modifica del progetto, ma ancora una volta ci tocca costatare la completa miopia di una classe politica che non guarda lontano, al futuro, ma punta ad investire e sostenere progetti per aiutare amici degli amici”– conclude Vassallo -.