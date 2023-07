Festa della Pizza di Salerno: domani day 2 con Lele Blade. Venerdì 14 Chiara Galiazzo e Napoleone, sabato 15 Neri per Caso e Ciccio Merolla, il 16 LDA

INFO UTILI Da domani, giovedì 13, a domenica 16 l’ingresso è dalle 20. Per accedere all’evento il costo è di 12 euro e comprende spettacolo e consumazione (4 tranci di pizza e una bibita). Al di sotto di un metro di altezza i bambini non pagano; ingresso gratuito per le persone diversamente abili. Per rimanere sempre aggiornati: www.festadellapizza.it