Festa della Musica mercoledì 21 al Conservatorio Martucci

Il 21 giugno prossimo, in occasione della giornata dedicata alla Festa della Musica – nota anche come World Music Day – organizzata in più di 120 nazioni in tutto il mondo per celebrare il solstizio d’estate, il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” terrà una serie di appuntamenti musicali che vedranno alternarsi, a partire dalle ore 11.30 e fino alle ore 24.00, musicisti, docenti, allievi e cori dell’Istituzione.

Il programma dell’intera giornata sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà venerdì 16 giugno 2023 (ore 11.15) presso i locali dell’Associazione “La Tenda – Centro di Solidarietà OdV” in via Fieravecchia, 20 a Salerno.

Interverranno:

Avv. Luciano Provenza – Presidente del Conservatorio di Musica “G Martucci”

M° Fulvio Maffia – Direttore del Conservatorio di Musica “G. Martucci”

Prof. Ernesto Pulignano – Docente del Conservatorio “G. Martucci” e Coordinatore delle Relazioni Internazionali.