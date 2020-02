Stardust Bowie by Sukita, gli appuntamenti del weekend a Palazzo Fruscione.

Ci sarà la musica degli Aliante in trio domani sera (venerdì 14 febbraio), alle ore 20, a Palazzo Fruscione per il tradizionale appuntamento “Alla corte del duca”. Proseguono di settimana in settimana gli eventi che accompagnano la mostra “Stardust Bowie by Sukita”, organizzata dall’associazione culturale Tempi Moderni – con il supporto della Regione Campania e Scabec – e da ONO arte contemporanea, con patrocinio del Comune di Salerno e del Dipartimento degli studi politici e sociali dell’Università di Salerno.

Gli incontri rientrano nel cartellone dei Racconti del Contemporaneo – IV edizione, Lights on Mars, curato dell’associazione Tempi Moderni con il contributo della Regione Campania-Scabec, Fondazione Carisal e di sponsor privati. L’ingresso agli eventi è gratuito.

Domani sera per la prima volta gli “Aliante” suoneranno in trio. Aliante è il progetto nato nell’inverno del 2013 dall’amicizia e dalla collaborazione tra il cantautore salernitano Moreno Naddeo e il chitarrista polistrumentista Nicola Fierro. Il sound del duo s’ispira alle sonorità del folk e alle atmosfere dell’ambient e dell’alternative rock. Il risultato è un repertorio elettroacustico che miscela musica d’autore e paesaggi sonori. I testi s’ispirano sia alla tradizione cantautorale italiana che al nuovo cantautorato internazionale alternativo. Negli ultimi mesi dell’anno iniziano i lavori di produzione del nuovo disco con la collaborazione del batterista e tecnico di recording studio Federico Amato.

Domenica 16 febbraio, alle ore 19, saranno Giorgio Sica e Francesca Salemme ad introdurre la visione di “Le avventure acquatiche di Steve Zissou”, il film del 2004 diretto da Wes Anderson (anche autore della sceneggiatura col collega e amico Noah Baumbach) e interpretato da un nutrito cast formato Bill Murray, Owen Wilson, Cate Blanchett, Anjelica Huston, Willem Dafoe, Jeff Goldblum e Michael Gambon. Da ricordare anche la presenza di Seu George che esegue una serie di brani di Bowie in portoghese. Il personaggio dell’oceanografo e documentarista Steve Zissou, interpretato da Murray, è al tempo stesso una parodia di Jacques Cousteau e un omaggio alla sua memoria.

Il programma completo su https://www.bowiebysukitasalerno.it/ .