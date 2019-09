Inizia oggi il “Salerno Tango Meet”, evento internazionale dedicato al tango argentino che si svolgerà a Salerno nei giorni 20, 21 e 22 Settembre presso la struttura Saint Joseph Resort in via Allende a Salerno.

Ricchissimo il programma di milonghe, stages, lezioni dei tantissimi partecipanti che balleranno con lo sfondo del golfo di Salerno e la costiera Amalfitana e verranno seguiti da maestri di rilievo nazionale e internazionale come Irina Samoilova e Artem Luchin, Oxana Matskevich e Vincenzo Caiazzo, Roberta Melella e Donato Coppola, Marcella Monaco e Alessandro Cavallaro. Alla consolle Gabriella Ceccherini (La Gabrytdj), Valentina Ialacci, Patty Galvani, Franco Gabriele Falcone.

www.salernotangomeet.it