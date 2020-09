Sarà inaugurata giovedì 17 settembre, alle ore 16, in via Gelsi Rossi, a Salerno, la Scuola di Musica “Musicainscena The School” Yamaha Music Point, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione come Ente Accreditato per la formazione e diretta dal Maestro Dino Di Leo.

Al taglio del nastro della nuova scuola di musica, e alla presentazione di tutti i corsi che si terranno, oltre che dei docenti, parteciperà, oltre al Maestro Di Leo anche il Managing Director della Yamaha Raffaele Volpe.