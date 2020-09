L’ aggiornamento settimanale, della Rete dei Giovani di tutte le età, sulla vita socio-culturale della città di Salerno. per vivere in modo attivo il nostro territorio a tutte le età!

In primo piano:

continuiamo a condividere ciclicamente l’appello del Centro trasfusionale dell’Ospedale S. Leonardo che necessita sempre di donazioni di sangue e di altre sue componenti: chi ha la possibilità si può recare presso il Centro tutte le mattine dalle ore 8.

Per maggiori info: 089 672653.

In alternativa ci si può recare presso la sede dell’Avis in via Pio XI, nel quartiere Carmine, su prenotazione o in giornate specifiche.

Info: 089 233600 – 338 1668683

Venerdì 11 settembre dalle ore 21 presso il Teatro Augusteo in piazza Amendola è previsto l’evento musicale “PartecipAzioni – Arte Musica ed Ambiente” per coinvolgere, sensibilizzare, informare su come preservare il nostro meraviglioso pianeta.

Si esibiranno Paolo Cimmino, Gerardo Sapere, il Gruppo PercussionAmo del Liceo Alfano I, Antonio Palmieri e Rosario Barbarulo, il Trio con Antonello Altieri al sax,Gerardo Palumbo alle percussioni, Casimiro Erario all’ hammond.

A seguire Marcello Di Manna alla chitarra e voce ne “L’infinito di Leopardi”.

Sarà possibile acquistare il CD “set a side” il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza

La kermesse musicale sarà presentata da Sonia Di Domenico.

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria nominale per le disposizioni anti Covid

info: .postoriservato.it/event/partecipazioni/

Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per partecipare all’undicesima edizione del Festival “Salerno in CORTOcircuito – Sguardi sulla Società” per il miglior cortometraggio di comunicazione sociale ed organizzato dalla Rete dei Giovani per Salerno.

Per la prima volta quest’anno il Festival non si svolgerà nel mese di giugno ma in autunno nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2020 dalle ore 20 presso gli spazi del Foyer cafè e del Teatro Nuovo di via Laspro. Come sempre è prevista anche la partecipazione di lungometraggi o documentari per la sezione fuori concorso.

Sarà dato spazio, come sempre, agli autori cineasti salernitani ma non solo.

Da questa edizione ci sono anche diverse novità sui premi e su diverse partnership.

Per info e iscrizioni: 328 5327134 – .giovanisalerno.it/salerno-in-corto-circuito/

Vi ricordiamo che dal 7 al 13 settembre si sta svolgendo nel centro storico l’importante evento #WeMakeCity Festival summerschool organizzato dal Collettivo Blam insieme ad altre Realtà associative. Sono previsti in vari luoghi del centro storico laboratori ed incontri formativi per bambini, ragazzi ed adulti. E domenica grande festa finale con l’inaugurazione del Giardino di Montevergine realizzato nella parte alta del centro storico, dai giovani architetti guidati dal Collettivo Blam e dai residenti del Comitato Centro Storico.

Info: info@blamteam.com 340 9066128

Vi anticipiamo che sabato 19 settembre alle ore 21 presso l’ Arena dei Barbuti si terrà la nostra serata delle Associazioni “Salerno in Rete” che, oltre ad essere un piccolo Galà delle tante Realtà associative della nostra città, allieterà gli spettatori con tante performance musicali e teatrali di artisti salernitani già noti o emergenti.

Per info e prenotazioni biglietti: 328 5327134 contatto@giovanisalerno.it

Tutti gli altri appuntamenti:

Vi informiamo che da venerdì 11 settembre riapre in una nuova sede, in via Francesco Paolo Volpe 34, il Libramente caffè letterario che speriamo diventi un nuovo punto di riferimento della vita culturale della nostra città.

Info: 388 8962024

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di fotografia “iophotografo”: previste lezioni frontali in aula, attività all’esterno con lezione in teatro, laboratorio di fotografia esperienziale, realizzazione ed esposizione di un progetto finale.

La direzione dei corsi è di Gianpiero Scafuri del Dipartimento Didattica Fiaf e i corsi sono ovviamente riconosciuti dalla Fiaf.

Iscrizioni a numero chiuso, max 7 persone.

Per info ed iscrizioni: 338 9229842 info@iophotografoscuola.it

pagina Facebook scuoladifotografiaiophotografo

Vi segnaliamo che sono riprese le attività presso il Centro Studi Regina Senatore di via Posidonia 111.

Tutti i giorni lezioni di chitarra per grandi e piccini con Rocco Vertuccio

Tutti i giorni, su prenotazione, lezioni di dizione, memorizzazione, preparazione ai provini con Anna Nisivoccia

Su prenotazione, giorni e orari da concordare, è attivo il servizio di ascolto e orientamento alla persona con Mariangela, Emanuela e Stefania

Tutti i martedì, dalle 18.00 alle 20.00, corso di pratica teatrale con Anna Nisivoccia “Valorizzo la mia capacità espressiva”

Per tutti i venerdì di settembre incontri gratuiti di inglese con Julie Caplin, dalle 15.45 alle 16.45 dai 07 ai 10 anni oppure dalle 17.00 alle 18.00 dai 4 ai 6 anni.

Inoltre lunedì 14 settembre l’appuntamento per la lezione di prova del corso di recitazione cinematografica con Cristina Buoninfante

Per info e adesioni: 3281634514

Vi segnaliamo che sono aperte le iscrizioni al laboratorio teatrale Teatro Natura Artificio HubLab Ottobre 2020 – Giugno 2021, promosso da teatrAzione associazione culturale e condotto da Cristina Recupito e Igor Canto, in collaborazione con il fotografo professionista Alfio Giannotti e l’associazione NaturArt.

Durante il percorso del laboratorio, presso la Casa Dei Creativi in via Fulgenzio D’Allora nel Quartiere Italia (presso uscita tangenziale Giovi – Pastena).

I Venerdì dalle 19.30 – 21.30 sono previsti degli incontri di dizione con Carla Avarista, formatrice, attrice, voce pubblicità radiofonica e principi di danze popolari del Sud Italia con Alessandra Ranucci, formatrice, mimo attrice, danzatrice.

Fascia d’età: a partire dai 18 anni

Per maggiori info e adesioni: .teatrazione.org – info@teatrazione.org – (+39) 3280595831 – 3293423180