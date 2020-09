Il panno ritrovato, lunedì 14 alla Galleria Camera Chiara.

La grande passione per la fotografia e la volontà di poter far crescere la cultura e l’attenzione verso una fotografia come mezzo di comunicazione, di aggregazione e di qualità hanno spinto lo Studio Cerzosimo a presentare una mostra dedicata alla rinascita del Panno di San Matteo, fissata dall’obbiettivo di Armando Cerzosimo.

Lunedì 14 settembre, presso la Galleria Camera Chiara di Armando Cerzosimo, in via Giovanni da Procida, 9verrà presentata in due momenti la mostra “Il panno ritrovato”, nata dall’affidamento da parte del parroco della cattedra di Matteo, Don Michele Pecoraro del compito di fotografare il panno restaurato di San Matteo, ovvero la realizzazione di un file che permetterà di riprodurre la bellezza e la forza espressiva del “Panno ritrovato” ogni volta che sarà necessario.

All’interno dell’ intervento fotografico di Armando Cerzosimo, altri due valenti fotografi salernitani Corradino Pellecchia unitamente ad Edoardo Colace hanno realizzato, le immagini del backstage, di qui l’idea di una mostra e di una riflessione sulla fotografia quale formidabile strumento di documentazione della realtà e di indagine interiore, senza tuttavia perdere mai di vista il piacere puro di fotografare, nonché l’impegno civico, un legame profondo e disinteressato con la città e le sue realtà più vive.

Alla conferenza stampa parteciperanno in qualità di relatori Olga Chieffi, Enzo Todaro e Giovanni Guardia, unitamente a tutti gli “attori” di questa iniziativa, S.E. Rev.ma Mons. Andrea Bellandi, Don Michele Pecoraro, Antonia Willburger, Francesca Casule, Antonia Autori, Diana Sardone, Francesco Silvestri, Vassallo Antiques/Daniela Mellone, E.Fruscione e figli, Eliografia Caggiano Gianpaolo, e i Portatori di San Matteo. Il vernissage verrà introdotto da Cristina Tafuri e impreziosito da un reading di Brunella Caputo.