Cena di beneficenza per Save The Children mercoledì 29 a Bracigliano.

Vale sempre la pena fare del bene. Hanno seguito questo consiglio i produttori, i ristoratori e gli artigiani del gusto che hanno organizzato la cena di beneficenza a favore di “Save The Children”. L’appuntamento è per mercoledì 29 gennaio, alle 20.30, presso “Villa Ninfea Events” in Bracigliano.

Per la buona casa della secolare associazione umanitaria, scendono in campo i tanti numeri uno della nostra zona: Pizzeria Reginella (Sarno); Nonna Nannina Osteria e Pizzeria Contadina (Cava De’ Tirreni); Sesta Stazione Osteria Mediterranea (Vietri Sul Mare); Osteria La Pignata (Bracigliano); Pasticceria Fiore (Bracigliano).

A curare il beverage: Perrella; Tenuta Col Sandago; Ferrarelle; Cantina Rizzo.

Un evento curato nei minimi particolari allietato dall’attore Walter Melchionda.

D’altronde per realizzare buone azioni, basta un po’ di impegno. È questa la specializzazione di Gerardo Figliolia, patron della Pignata, abituato a rimboccarsi le maniche e a portare avanti le cose in cui crede.

Un impegno goloso da non perdere. Basta dare una scorsa al menu.

Entrée (Frittelle); Antipasto (Montanara – Involtino di verza e mallone); Primo piatto (Pasta e patate con colatura di alici di Cetara e provola affumicata dei Monti Lattari); Secondo piatto (Polpetta di Nonna Nannina); Frutta; Dolce (Delizia al Limone).

Costo degustazione a persona: 30,00 € a persona

Per info e prenotazione

3299192446 – 3738063115