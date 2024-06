Estate al Circolo Canottieri Irno: Un Campus Estivo per Ragazzi Special!

Il Circolo Canottieri Irno è lieto di annunciare una straordinaria iniziativa per l’estate 2024: un Campus Estivo dedicato ai ragazzi “Special”, portatori di diverse abilità. Questo programma inclusivo offrirà un’opportunità unica per i giovani di vivere un’estate indimenticabile all’insegna del divertimento, dello sport e delle nuove amicizie.

I partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi in diverse attività, tra cui ginnastica, uscite in barca, giochi d’acqua e molte altre attività all’aperto. Le strutture del Circolo, tra cui la palestra, la vasca per il canottaggio indoor e il nostro meraviglioso mare, saranno a loro completa disposizione.

Per coloro che non hanno mai provato il canottaggio, i primi giorni saranno dedicati all’apprendimento delle basi, per poi proseguire con l’emozionante esperienza delle uscite in barca. Il programma sarà seguito da allenatori specializzati e supportato da un biologo nutrizionista, che fornirà una consulenza alimentare personalizzata.

Dettagli del Campus Estivo:

Durata: Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00

Periodo: Giugno e Luglio 2024

Attività: Ginnastica, uscite in barca, giochi d’acqua, attività all’aperto

Supporto: Allenatori specializzati e consulenza nutrizionale

Per iscrizioni e maggiori informazioni, i genitori sono invitati a contattare la segreteria del Circolo Canottieri Irno al numero 089254125 o via email a canottieri@canottieriirno.it, compilando il modulo d’iscrizione.

Non perdete questa fantastica occasione per regalare ai vostri ragazzi un’estate all’insegna del divertimento, dello sport e delle nuove amicizie!