Emergenza sangue, appello Avis.

Questo periodo di caldo intenso,di pandemia e vaccinazioni per il Covid-sars vedono una

marcata riduzione delle donazioni che stanno mettendo in grave difflcolta gli ospedali;

le malattie non vanno in ferie e chi necessita di sangue, purtroppo, non puo farne a meno in

questo periodo. La donazione puo essere effettuata anche da coloro che hanno ricevuto il

vaccino ( basta rispettare i pochi gironi di intervallo tra la somministrazione e la donazione di

sangue ).

Presso l’AVlS di Salerno si puo donare tutti i venerdi, sabato e domenica dalle ore 8.00

alle ore 10.30. Presso la nostra Unità di Raccolta possono accedere TUTTI coloro che

trovandosi in buona salute intendono compiere questo gesto di altruismo Anche i donatori

di altre associazioni possono usufruire della nostra struttura per donare.

Purtroppo con il passare dei giorni questa situazione si sta ulteriormente aggravando e per

ridurre tale carenza abbiamo il solo mezzo utile : DONARE IL SANGUE .

La sensibilizzazione, in particolare dei giovani,risulta fondamentale in quanto ad aggravare ulteriormente questa carenza abbiamo una notevole riduzione di donatori che per età non possono più donare.