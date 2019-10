NASCE IL PRIMO BUSINESS HUB ITINERANTE PER LO SVILUPPO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE DEL CENTRO-SUD

L’UCID Cava de’ Tirreni – Costa d’Amalfi – Salerno, in sinergia con gli organizzatori Up2lab e da Coface con il patrocinio di CONFASSOCIAZIONI e il coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle Associazioni di imprenditori, porta a Salerno il Business Hub itinerante, un percorso che vuole fornire al tessuto imprenditoriale un supporto concreto per lo sviluppo della managerialità e dell’innovazione.

My Business Hotspot è il primo Temporary Hub itinerante nato per supportare le Startup e le PMI italiane nelle fasi di lancio e di espansione del proprio Business. Un Tour di eventi per fornire un supporto concreto allo sviluppo dei tessuti imprenditoriali locali. L’evento prevede workshop per rinforzare le skill manageriali e sportelli di consulenza gratuita per avere un primo auditing, da parte di esperti del settore, sulle principali attività di business development.

«UCID in sinergia con gli organizzatori, al fianco delle imprese, con il patrocinio di CONFASSOCIAZIONI propone ai suoi iscritti e a tutti i cittadini interessati ai contenuti, di partecipare al tour di eventi “My Business Hotspot” che vedono apripista la città di Salerno il 4 Ottobre, per poi andare a Pescara, Napoli, Foggia e Roma per un confronto aperto e diretto con gli attori del mondo del lavoro»- ha dichiarato Leonarda SCROCCO, Presidente della neo Sezione.

«Fare impresa e creare Business con Etica si può – ha proseguito Leonarda SCROCCO, Presidente UCID Cava de’ Tirreni – Costa d’Amalfi – Salerno-. È questa la forte motivazione che ci ha spinti a fondare la neo Sezione locale. Questo seminario rappresenta una prima azione concreta di questa sinergica rete virtuosa e propositiva, attivata con Coface, Up2Lab e CONFASSOCIAZIONI».

«La mission – hanno spiegato i giovani co-founder di Up2lab, Vincenzo BENINCASO e Mattia ESPOSITO – è quella di mettere a disposizione delle PMI di ogni città coinvolta le competenze e il know how di professionisti del settore, per un intero pomeriggio di formazione e consulenza gratuita. Abbiamo operato in linea con lo spirito associativo dell’UCID e di CONFASSOCIAZIONI con lo scopo di promuovere le relazioni a livello nazionale e internazionale, soprattutto nell’ambito dell’Unione Europea».

«Il programma dei workshop – ha aggiunto il CEO di Coface Italia, Ernesto DE MARTINIS – prevede un approccio pratico, proprio per fornire un apporto concreto all’acquisizione di skill manageriali e favorire il trasferimento del know how nel campo della business innovation»

«L’appuntamento di Salerno – ha proseguito il Direttore Generale APICELLA – cui abbiamo aderito con interesse rappresenta un importante punto di partenza per dare ulteriore valore e forza concreta alle numerose potenzialità che il Mezzogiorno ha da sempre. Per decenni considerato il convitato di pietra del nostro Paese, il Sud oggi inizia, seppur tra mille difficoltà, ad avere uno stimolante trend di crescita in campo culturale, professionale, sociale»

«Il fare rete rappresenta uno dei principi fondanti della nostra Confederazione- ha concluso il Presidente di CONFASSOCIAZIONI Sud, Giuseppe PINO -. Lavorare sullo scambio di competenze, condividere i saperi, confrontarsi in maniera aperta e gratuita sul territorio rappresenta oggi il modus vivendi della nostra epoca. Solo in questo modo, utilizzando quello che amiamo chiamare il principio della staffetta dove corriamo con i primi senza lasciare indietro gli altri si possono ottenere risultati validi e concreti».

Marketing, Digitalizzazione, Business Innovation, Fundraising e Internazionalizzazione le aree tematiche al centro dell’evento del 4 Ottobre, strutturato in attività di formazione, con workshop mirati e attività di consulenza con desk gratuiti dove gli imprenditori hanno la possibilità di ottenere un primo auditing per individuare le aree di miglioramento del proprio business.

PROGRAMMA:

ore 14:00: SALUTI ISTITUZIONALI

Adriana Apicella – Direttore Generale CONFASSOCIAZIONI; Stefania Brancaccio – Presidente regionale UCID; Leonarda Scrocco – Presidente UCID Cava dei Tirreni e Costiera Amalfitana

ore 14:30: DIGITAL MARKETING PER LA PMI SCENARI FUTURI PUBBLICITÀ ONLINE, SOCIAL MEDIA ED E-COMMERCE

Cos’è cambiato e quali sono gli sviluppi futuri.

ore 15:00: BUSINESS INTELLIGENCE & INNOVATION

Big data ed intelligenza artificiale a supporto dell’analisi strategica. Scopri come utilizzare i dati per espandere il tuo business.

ore 15:30: EXPORT E GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Analisi e gestione del rischio per Un Export sicuro.

ore 16:00: LA RETE E LA FORZA DELLA CONDIVISIONE

Il networking come strumento di crescita per imprese, associazioni e professionisti: L’esperienza Confassociazioni.

ore 16:30: CONTRIBUTI PUBBLICI PER LA PMI: IL VOUCHER IN CONSULENZA PER L’INNOVAZIONE.

Bandi europei e nazionali per la crescita del tessuto imprenditoriale.

ore 17:00: LA GESTIONE DEI DATI PER L’IMPRESA: DALLA PRIVACY ALLA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI.

I dati rappresentano un tesoro per le aziende. Scopri come sfruttarli a pieno.

ore 17:30 EXPORT MANAGEMENT

Il success case Maurizio Russo srl