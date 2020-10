Il giorno 31 Ottobre scade il bando “ Time to care” un’opportunità per i giovani.

Il bando “Time to care”, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, è rivolto ai giovani che vogliono impegnarsi in attività di assistenza agli anziani, nell’ambito di progetti proposti dagli enti del Terzo settore.

La domanda di partecipazione, deve essere inviata direttamente alla pec dell’ente di riferimento, utilizzando il form riportato nel bando, deve essere presentata entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2020.

I posti disponibili sono 1.200 e la durata del contratto sarà di 6 mesi.

Possono candidarsi i giovani dai 18 ai 35 anni che siano cittadini italiani, o cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o cittadini di Paesi extra Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

I giovani “operatori”, selezionati direttamente dall’Ente di riferimento, firmeranno un contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co) e sarà loro riconosciuto un assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre ai contributi previdenziali.

I requisiti per partecipare al bando sono i seguenti:

a)aver compiuto il 18-esimo anno di età e non aver superato il 35-esimo anno di età (35 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

b) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; c) non aver riportato alcuna condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, ovvero per reati contro il patrimonio; d) non trovarsi in una situazione che, secondo la normativa vigente, ne impedisca la partecipazione al presente Bando e alle azioni progettuali ivi previste.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo mail: timetocare@forumterzosettore.it.