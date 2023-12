Dramma sventato sul Molo Masuccio Salernitano

Venerdì 22 dicembre a Salerno si è sfiorata una tragedia. Una donna di 60 anni, dopo essere uscita con il marito, è scomparsa improvvisamente, lasciando il coniuge in uno stato di profonda preoccupazione. L’uomo, non vedendo più la moglie al suo fianco, ha immediatamente cercato aiuto, rivolgendosi alla Polizia Municipale.

Nel frattempo, la donna inviava messaggi ai suoi familiari, nei quali minacciava di togliersi la vita. Questo ha scatenato una ricerca urgente che ha portato al suo ritrovamento in tempo. La 60enne è stata trovata in uno stato di alterazione psichica sulla banchina del Molo Masuccio Salernitano, proprio mentre stava per compiere un gesto estremo.

Grazie all’intervento rapido e deciso degli agenti della Polizia Municipale, la donna è stata salvata prima che potesse lanciarsi in mare. Questo episodio sottolinea l’importanza della vigilanza e dell’intervento immediato in situazioni di crisi, dimostrando come l’attenzione e la prontezza possano fare la differenza tra la vita e la morte.