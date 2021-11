Domani al Comune di Salerno  la tredicesima edizione de “I Salernitani Doc” .  

Sarà Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, a ricevere, domani pomeriggio, alle ore 16,00, nel “Salone dei Marmi” del Comune di Salerno, il titolo di “Salernitano di Adozione” durante la ormai tradizionale cerimonia di consegna degli attestati di “Salernitani DOC”, assegnati ai cittadini salernitani che hanno contribuito a far crescere il nostro senso di comunità e di appartenenza alla città, che quest’anno saranno 87. Tra di loro ci saranno: il giornalista Gino Liguori, il colonnello dell’ Esercito Italiano Lucio Di Biasio, la Direttrice dell’Archivio di Stato di Salerno Fernanda Maria Volpe, il giornalista e scrittore Gabriele Bojano, il docente di Storia Contemporanea dell’Università di Salerno Alfonso Conte, la dottoressa commercialista Maria Rosaria Ambrosio, la giornalista Erminia Pellecchia, il Cavaliere Vincenzo Grieco, imprenditore edile, ex Presidente della Salernitana, il Generale di Divisione dell’Aeronautica Militare Ciro Turco, Rosario Maresca , Maresciallo dell’Aeronautica Militare, gli architetti Luciano Alfano e Vincenzo Adinolfi, la dottoressa Patrizia Romano, il calciatore Simone Figliolia, i dottori odontoiatri Antonio Fresa e Vincenzo Caliendo, Past President del “Rotary Club Salerno a.f.1949”, i giornalisti Alessandro Ferro ed Emiliano Amato, l’avvocato Tiziana Aiello, Gaetano Cirillo, Anna De Falco, e lo studente Giuseppe Stanzione. Gli altri “Salernitani di Adozione”, ossia i personaggi illustri che pur non essendo nati a Salerno, hanno fatto tanto per la nostra città, che riceveranno il loro attestato sotto il labaro dell’Associazione Salernitani Doc, saranno: il segretario nazionale M.C.L. il dottor Antonio Inchingoli, il professor Giuseppe Acocella, Magnifico Rettore dell’Università “Giustino Fortunato” di Benevento, il Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano Natale Berardino, l’imprenditore Amerigo Marino, la Dirigente Scolastica Renata Florimonte, i giornalisti Enzo Casciello ed Aldo Bianchini, il dottor Pippo Satriano, fondatore di “Soccorso Amico”, il maestro sartoriale Nino Pecoraro e l’avvocato Gabriele Fernicola. La manifestazione, ideata nel 2008 da Massimo Staglioli, Presidente dell’Associazione Salernitani Doc e Vicepresidente del Movimento Cristiano Lavoratori, per valorizzare le radici salernitane, sarà presentata dalla giornalista Annarosa Faccenda. Le note dell’Inno di Mameli, eseguito dall’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Gennaro Barra”, daranno avvio alla serata che si concluderà con l’esecuzione dell’Inno alla Goia. Dopo i saluti del Sindaco Vincenzo Napoli seguiranno gli interventi introduttivi del Presidente Massimo Staglioli, del Segretario Nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, Antonio Inchingoli, della Presidente Provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori di Salerno, l’avvocato Maria Rosaria Pilla, e del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, l’ avvocato Silverio Sica. La serata prevede il collegamento audio-video con il Generale di Brigata Domenico Ciotti, Vice Commissario del Generale di Corpo d’Armata Paolo Figliuolo, nonché direttore operativo della struttura commissariale del coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19 a Roma. L’evento, giunto alla tredicesima edizione, patrocinato dal Comune di Salerno, si avvale anche della fattiva collaborazione del Vicepresidente dell’Associazione Salernitani Doc, Roberto Casella, del Segretario Mario Pacifico e del giornalista Giuseppe Manzo, che cura la comunicazione e l’informazione dell’associazione. All’ingresso del Salone dei Marmi sarà obbligatorio esibire il green pass.

Aniello Palumbo