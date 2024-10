Dal 14 al 21 ottobre si terrà anche a Salerno la “XXIV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo” grazie alla “Società Dante Alighieri Comitato di Salerno”.

La lingua italiana è un tesoro che appartiene al mondo intero: la nostra lingua è amata e apprezzata in tutto il mondo, ed è l’unica ad essere definita lingua della cultura. Dal 2001, per promuovere maggiormente la lingua italiana, soprattutto all’estero, è stata creata la “Settimana della Lingua Italiana nel Mondo” svolta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. Quest’anno la rassegna, ha come tema “L’italiano e il libro: il mondo fra le righe “, che ha l’intento di valorizzare il ruolo del libro quale veicolo privilegiato del nostro patrimonio linguistico, culturale e valoriale. Anche nella nostra città, grazie alla “Società Dante Alighieri” Comitato di Salerno, presieduta dalla professoressa, Cavaliere della Repubblica, Pina Basile, con il patrocinio della Provincia di Salerno; del Comune di Salerno; dell’Associazione “UNI instrada”, presieduta dal professor Gennaro Cuccurullo, e dell’Associazione Adorea, presieduta dalla professoressa Paola Nigro, sono stati organizzati degli incontri di grande interesse: il 14 ottobre, alle ore 17,00 nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, sarà presentato il libro di poesie dello scrittore e poeta Menotti Lerro, docente e fondatore del Movimento Empatico”. Dopo i saluti dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Gaetana Falcone e della Presidente della Dante Alighieri, Pina Basile, coordinati dalla professoressa Elena Paruolo dell’Università di Salerno, relazioneranno: il professor Francesco D’Episcopo, già docente dell’Università Federico II di Napoli, che spiegherà il rapporto “Tra narrativa e drammaturgia” e il professor Antonello Pelliccia, docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera che parlerà del “Movimento Empatico”. Il giorno 16 ottobre alle ore 17,00 nel Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno sarà presentato il libro scritto dal dottor Giuseppe Lauriello:” Grandezza e drammi nella letteratura italiana. Un percorso medico- psicologico”. Dopo i saluti del dottor Francesco Morra, Consigliere Provinciale con Delega alla Cultura, e della professoressa Pina Basile, Presidente della Dante Alighieri di Salerno, interverranno: la professoressa Lia Persiano, già Dirigente Scolastico; il professor Salvatore Cicenia, già Dirigente Scolastico; la scrittrice Paola Nigro; la poetessa Anna Maria Monica; la scrittrice Sara Carbone. Il giorno 21 ottobre, alle ore 17,00 nel Salone dei Marmi di Palazzo del Comune di Salerno, sarà presentato il libro “Il penultimo dono”, scritto dal dottor Maurizio Pintore. Dopo i saluti dell’Assessore Gaetana Falcone e della Presidente Pina Basile, interverrà il professor Alberto Granese, già docente dell’Università di Salerno, che relazionerà su ”Dante, l’italiano e il libro”. Saranno presenti gli autori.

Aniello Palumbo