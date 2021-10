Da Salerno ad Honolulu, il software per la metropolitana sviluppato da Mate Consulting arriva alle Hawaii.

L’azienda, tutta salernitana, grazie alla stipula di un contratto con Hitachi Rail Honolulu JV, contribuisce in maniera significativa al sistema di monitoraggio delle performance della metropolitana della capitale dello Stato americano

Prossima fermata: le isole Hawaii. Honolulu è solo l’ultima, in ordine cronologico, delle tante tappe del software per il monitoraggio dei KPI (Indicatore chiave di prestazione) creato dall’azienda salernitana Mate Consulting. A partire da inizio anno, infatti, l’azienda di via Terre Risaie ha provveduto ad installare il proprio software all’interno di un più ampio sistema di gestione e controllo della nuova metropolitana, attualmente in costruzione, nella capitale delle Hawaii. Un piccolo ma fondamentale pezzo di Salerno quindi fornirà supporto agli operatori della sala di controllo per il monitoraggio delle performance delle linee dell’underground di uno dei luoghi più iconici del pianeta, dopo esser già stato installato in altre città nel mondo negli scorsi anni. Dalla metro del campus della Princess Noura University di Riyadh fino alla linea C della metropolitana di Roma. Progetti analoghi sono in essere per altre metropolitane come la linea 3 della metro di Riyadh e la metropolitana di Lima e Callao in Perù.

Chi è Mate Consulting

Mate Consulting è una società informatica presente sul mercato da oltre 20 anni. Business digitale e nuove opportunità tecnologiche sono le leve che hanno permesso di affrontare e vincere le sfide che il mercato e le nuove tecnologie hanno imposto.

Attualmente l’azienda ha sedi a Salerno, Napoli e Roma, con un totale di 55 dipendenti e circa 40 collaboratori, vanta un portafoglio clienti di rilievo come Accenture, Hitachi Rail STS, IBM, Leonardo, MSC Crociere e Whirpool.

Un’azienda in piena crescita (+30% in previsione per il 2021), alla ricerca costante di nuovi collaboratori e con un investimento costante annuale di ben 500 mila euro nella Ricerca e Sviluppo.

Quali sono le caratteristiche del software?

Il software computa, in funzione dei requisiti di progetto, specifici indicatori di performance utili a provare che il sistema sta operando nel rispetto dei parametri contrattuali. La puntualità dei treni, l’aderenza all’orario di esercizio, il rispetto della velocità commerciale, il confort delle carrozze e così via, sono alcuni esempi dei parametri prestazionali misurati. Il software è destinato alle società che effettuano i servizi di gestione e manutenzione delle metro ed ha come obiettivo quello di facilitare l’emissione della reportistica giornaliera inerente al rispetto dei target contrattuali.

Mate Consulting nel mondo

“Siamo davvero orgogliosi, grazie alla collaborazione con Hitachi Rail Honolulu JV, di dare il nostro contributo alla realizzazione della metropolitana di Honolulu – ha commentato Federico Gilblas, co-founder di Mate Consulting – Le Hawaii sono solo una tappa del nostro viaggio. Nel corso degli ultimi anni, infatti, questo stesso software è stato già installato nelle sale di controllo di diverse metro nel mondo“.