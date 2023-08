Costiera, tutti gli appuntamenti fino al 20 agosto a cura di Giracostiera

Per conoscere gli eventi last minute, Vi invitiamo a seguire la pagina Facebook di #Giracostiera

_________________ Venerdì 11 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

AVINCOLA & SEREPOCAIONTAS

Lattine: la freschezza della nuova pop

Conduce GianMaurizio Foderaro

Parco Corona, h 21.00 Amalfi

Cover Night

THE TREE GEES

Amalfi – Piazza Municipio, h 21.30 Cetara

Cetara Summer Fest

PAKO SASSO BAND

Accensione delle luminarie.

Piazzetta Grotta, h 22.00

entry ticket Maiori

Maiori Welkhome

PINK BRICKS

Pink Floyd tribute band, acoustic set

Giardini di Palazzo Mezzacapo, h 21.30 Minori

Letto ad una piazza

GIGI MARZULLO E MORGAN

Piazza Cantilena h 21.30 Ravello

Ravello Estival

CONCERTO ALL’ALBA

Orchestra Filarmonica G.Verdi di Salerno

Direttore Riccardo Bisatti

Belvedere di Villa Rufolo, ore 5.30

SOLD OUT Scala

Enjoy Scala

LUCY KIELY E CHERUBINO FARIELLO

Piazzetta San Lorenzo, h 21.00 Tramonti

32ma – FESTA DEL VINO E DELLE TRADIZIONI

MARYANA SOMMA E ROSARIO AVELLA

NELLO CUCCURULLO

A PRANZA RO TRAMUNTAN

h 21.00-24.00

DOPO MEZZANOTTE DISCODANCE

Gete Vietri sul Mare

Vietri Cultura

TIJUCA QUARTET

Marina di Vietri, h 21.00 —————————– Sabato 12 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

RITA PAVONE

Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro

Conduce GianMaurizio Foderaro

Parco Colonia Montana, h 21.00 Atrani

MO’ SONG

Adolfo de Litto e Christian Brucale

Piazza Umberto, h 21.00 Cetara

Cetara Summer Fest

SPARKS OF MUSIC

Concerto con Maetri Cetaresi

Arena On Waves, h 21.30

entry ticket Minori

GIOVANNI BLOCK IN CONCERTO

GIOVANNI BLOCK IN CONCERTO

Piazza Cantilena h 21.00

SONO TRISTI, DI SERA, LE STAZIONI

presentazione del libro di Antonio Schiavo

Giardini del Monsignore, h 19.00 Praiano

Chamber & Jazz Music

TRIO SFERE in OMAGGIO ALLA VERGINE

Concerto per organo

Chiesa di San Luca, h 20.30 Tramonti

32ma – FESTA DEL VINO E DELLE TRADIZIONI

FILLY LUPO E LA SUA MUSICA

I DISCEDE

DANZE CARAIBICHE BY TONY MANERO

h 21.00-24.00

Gete Vietri sul Mare

Vietri Cultura

CONCERTO DELLA BANDA CITTA’ DI VIETRI

Marina di Vietri, h 21.00 —————————– Domenica 13 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

SANTI E BRIGANTI

Suoni e canti mediterranei

Piazza XXIV Maggio, h 21.00 Conca dei Marini

I love Conca

LA MIGLIORE OFFERTA

film di Giuseppe Tornatore

Teatro di Conca, h 21.30 Furore

Facciamo Furore

OFUNKE’

Musica caraibica

Piazzale Chiesa di San Giacomo, h 21.30 Maiori

Maiori Welkhome

PEPPISSIMO

Peppe Iodice Show

Anfiteatro del Porto di Maior, h 21.30

entry ticket Minori

PRELUDIANDO SUL MARE

Molo Guardia Costiera, h 6.00 Scala

Enjoy Scala

SOUL SIX IN CONCERTO

con la partecipazione di Gennaro Desiderio

Ruderi di Sant’Eustachio, h 19.00 ——————————– Lunedì 14 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

SAGRA DELLA PATATA AGEROLESE

Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro

Frazione Santa Maria, h 21.00 QUELLI CHE ASPETTANO… TRA CANTI E MUSICA

partenza con guida dalla località Paipo, h 19.00 Amalfi

Cover Night

NAPOLI OPERA

Cover Night

NAPOLI OPERA

Amalfi – Piazza Municipio, h 21.30

Maiori Welkhome

CONCERTO BANDISTICO “CITTÀ DI LANCIANO”

Corso Reginna, h 21.00 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

FELICE D’AMICO IN CONCERTO

Vietri Cultura

FELICE D'AMICO IN CONCERTO

Marina di Vietri, h 21.00

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

ALBA MAGICA

CONCERTO DELLA BANDA CITTA’ DI AGEROLA

Monte Tre Calli, h 5.00 Furore

Facciamo Furore

CHI CHI MUSIC

Live Music

Piazzale Chiesa di S. Maria della Pietà, h 21.00 Maiori

FESTA DI SANTA MARIA A MARE h 21.30 – Processione

h 23.00 – Spettacolo pirotecnico ———————- Mercoledì 16 agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

GRUPPO FOLKLORSTICO CITTA’ DI AGEROLA IN CONCERTO

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

GRUPPO FOLKLORSTICO CITTA' DI AGEROLA IN CONCERTO

Piazzetta Madonnina del Forestiero, h 21.00

Cetara incantata

CAFE ROUGE

Spettacolo di circo e teatro da strada. Accensione delle luminarie.

Largo Marina, h 22.00 Maiori

Maiori Welkhome

MICKY SEPALONE e ANGELA PIAF

& CANTA NAPOLI BAND

Spettacolo musicale

Corso Reginna, h 21.30 Minori

GIANNI MORELLI

in Passione eterna napoletana – viaggio nella canzone d’autore napoletana

Piazza Magg. Garofalo, h 21.00 Scala

Enjoy Scala

I PIAZZA CANTILENA IN CONCERTO

Piazza Municipio, h 21.00 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

I MUSICASTORIA IN CONCERTO

Iaconti, h 21.00 —————————– Giovedì 17 agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

MARIO INCUDINE

Canzoni scordate

Conduce GianMaurizio Foderaro

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

MARIO INCUDINE

Canzoni scordate

Conduce GianMaurizio Foderaro

Parco Corona, h 21.00

Cetara incantata

ESTRATTO CONTO MUSIC BAND

Accensione delle luminarie.

Largo Marina, h 22.00 Maiori

Maiori Welkhome

NINO D’ANGELO IN CONCERTO

Anfiteatro del porto, h 21.30

entry ticket Vietri sul Mare

Vietri Cultura

FELICE D’AMICO IN CONCERTO

Raito, h 21.00 CONCERTO DELLA BANDA CITTA’ DI VIETRI

Marina di Vietri, h 21.00 —————————– Venerdì 18 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

IRENE GRANDI

Io in blues

Conduce GianMaurizio Foderaro

Parco Colonia Montana, h 21.00 Amalfi

Cover Night

BELCANTO & RHAPSODY

Amalfi – Piazza Municipio, h 21.30 Atrani

FESTA DEL PESCE AZZURRO

CICCIO MEROLLA IN CONCERTO

Piazza Umberto, h 21.00 Cetara

Cetara incantata

ARTISTI DI STRADA

Accensione delle luminarie.

Largo Marina, h 22.00 Conca dei Marini

I love Conca

SONO TRISTI DI SERA LE STAZIONI

Presentazione del libro di Antonio Schiavo

Teatro di Conca, h 20.30 Maiori

Maiori Welkhome

BIAGIO IZZO

in Balcone a tre piazze

Anfiteatro del porto, h 21.30

Maiori Welkhome

BIAGIO IZZO

in Balcone a tre piazze

Anfiteatro del porto, h 21.30

entry ticket

Letto ad una piazza con

GIGI MARZULLO E EDUARDO DE CRESCENZO

Piazza Cantilena h 21.30 Scala

Enjoy Scala

IL GATTO E LA VOLPE LIVE SHOW

Piazza San Giovanni, h 21.00 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

LE OMBRE SHOW

Spettacolo teatrale

Marina di Vietri, h 21.00 ———————– Sabato 19 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

FESTEGGIAMENTI DI SAN GREGORIO MAGNO

San Lazzaro, h 21.00

Sbato, Domeni a Lunedì Atrani

FESTA DEL PESCE AZZURRO

ALESSANDRO D’AURIA IN CONCERTO

Piazza Umberto, h 21.00 Cetara

Cetara incantata

COSTANZA MASSIMA BAND

Accensione delle luminarie.

Largo Marina, h 22.00 Minori

Tour Terre Amiche XII edizione

LE TERRE DEL PROSECCO INCONTRANO LA

COSTA D’AMALFI – SERATA UNESCO

Piazzetta Magg Garofalo, 21.30 Positano

Vicoli in arte

GRAZIANO GALATONE

in Festa d’Estate

Piazza Flavio Gioia, h 21.00 Praiano

Suoni della Tradizione

FRANCESCO VIGLIETTI

Concerto di melodie napoletane dalle classiche alle moderne

Piazza San Gennaro, h 21.30 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

MISS GOCCE DI STELLE

Spettacolo teatrale

Marina di Vietri, h 21.00 —————————– Domenica 20 Agosto Amalfi

SERATA DISCO CON NOSTALGIA ‘90

Amalfi – Piazza Municipio, h 21.30 Cetara

Cetara incantata

THE TEMPEST

Spettacolo di circo e di teatro da strada.

Accensione delle luminarie.

Spettacolo pirotecnico.

Largo Marina, h 22.00 Conca dei Marini

I love Conca

NUCCIA PAOLILLO

IN Classico Napoletano

Piazza dei Naviganti, h 21.30 Furore

Facciamo Furore

ALLERIJA BAND

Live Music e inaugurazione della nuova piazza

Piazza Poggio La Vela, h 21.00 Minori

IL PROSCENIO

in Sabato, domenica e lunedì di E. De Filippo

Atrio scuole elementari, 21.30 Ravello

Ravello Festival

DAS RHEINGOLD – Richard Wagner

Dresdner Festspielorchester § Concerto Köln

Direttore Kent Nagano

con Simon Bailey, Dominik Köninger, Mauro Peter, Tansel Akzeybek,

Annika Schlicht, Nadja Mchantaf, Gerhild Romberger, Daniel Schmutzhard,

Jürgen Sacher, Christian Immler, Tilmann Rönnebeck, Ania Vegry,

Ida Aldrian, Eva Vogel

Nuova edizione con strumenti originali dell’epoca

In collaborazione con il Summer Festival di Lucerna 2023

In esclusiva per l’Italia

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

entry ticket Scala

Enjoy Scala

VERSO L’ALBA – L’ETERNO IN COSTA

Lorenzo Apicella, piano; Francesca Fusco, voce; Gennaro Desiderio, violino.

Partenza da Piazza S. Giovanni a Pontone, h 5.00 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

LE NINFE DELLA TAMMORRA

Dragonea, h 21.00