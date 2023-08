Costiera, gli appuntamenti dal 20 al 30 agosto a cura di Giracostiera

_________________ Lunedì 21 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

Notti Azzurre

FAVOLANDO

Spettacolo della Compagnia degli Sbuffi

Largo Marina, h 21.30 Maiori

Maiori Welkhome

BIAGIO IZZO SHOW

Anfiteatro del porto, h 21.30

Entry ticket Minori

Rassegna Largo Solaio dei Pasti – 29 edizione

QUINTETTO DELLA FILARMONICA CAMPANA

Largo Solaio de’ Pastai, h 21,30 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

ARTE IN MOVIMENTO

Villa Comunale, h 21.00 ————— Martedì 22 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

PROCESSO A FRANCESCO

Parco Corona, h 21.00 Cetara

Tesori nel Blu

SHOWCOOKING E DEGUSTAZIONE

Piazzetta Grotta Maiori

Maiori Welkhome

SORRIDIAMO INSIEME

LABORATORI DI CUCINA

Locali POA, Via Capitolo, h 17.30 Minori

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

Largo Solaio de’ Pastai, h 21,30 Scala

Enjoy Scala

MELODIE PER CERTI VERSI

L’una e i Soul

con la partecipazione del maestro Pietro Ciuccio

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

BUH! PAURE ALLO SCOPERTO

Spettacolo degli allievi del laboratorio teatrale comunale

Parco Corona, h 21.00 Cetara

Tesori nel Blu

LABORATORIO DI CERAMICA PER BAMBINI

Piazzetta Grotta Conca dei Marini

I love Conca & Meraviglie – I sentieri dei sensi

FESTA DELLA SFOGLIATELLA

lungo le strade del borgo, h 21.00 VI RACCONTO CONCA

con la regia di

Damiano e Michela Andretta

Chiesa di S.M. de Grado, h 21.30 ALESSANDRO DE LUCA E VALERIO SILVESTRI

E LA STREET BAND “OTTAVA NOTA”

Via Roma Matteo Mauriello

PROMENADE AL SUD

piazza Olmo Pio Mansi Dj Set. Maiori

Maiori Welkhome

MINORI IN WHITE

disco music event

Anfiteatro del porto, h 23.00

entry ticket Minori

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

Largo Solaio de’ Pastai, h 21,30 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

SPETTACOLO DI DANZA DI ASD BALANCE

Villa Comunale, h 21.00 —————————— Giovedì 24 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

TRADITIONAL JAZZ SOCIETY

il jazz raccontato con il jazz

Parco Corona, h 21.00 Maiori

Maiori Welkhome

SORRIDIAMO INSIEME

Palestra istituto R. Rossellini, h 17.30 Minori

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

Largo Solaio de’ Pastai, h 21,30 Positano

Vicoli in arte

ALESSANDRO FLORIO & FRIENDS

Concerto jazz

Piazza Flavio Gioia, h 21.00 Scala

Enjoy Scala

MAGIE D’ESTATE

Spettacolo per bimbi

Meraviglie – I sentieri dei sensi

ENZO AVITABILE E I BOTTARI DI PORTICO

campo sportivo di Tramonti, h 21.30 —————————— Venerdì 25 Agosto Cetara

Endless-Band&sea

COLOR PLAYBAND E DJ VOCALIST

Piazzetta Grotta, h 22.00

entry ticket Maiori

AMALFI IMPERIALE

STORIE DI UOMINI E DI FASCISTI DALLA COSTA D’AMALFI

presentazione del libro di Gabriele Cavaliere

Insieme all’autore,

il prof Alfonso Tortora,

lo storico Donato Sarno

e Salvatore Ulisse Di Palma, presidente del Rotary Club Costiera Amalfitana

Giardini di Palazzo Mezzacapo, h 18.30 Minori

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

Largo Solaio de’ Pastai, h 21,30 Positano

Vicoli in arte

LEGARTI

Spettacolo di danza

Piazza Flavio Gioia, h 21.00 Ravello

Ravello Festival

HR-SINFONIEORCHESTER

Direttore Alain Altinoglu

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

entry ticket Vietri sul Mare

Vietri Cultura

LA BELLA E LA VOCE

Marina, h 21.00 ——————– Sabato 26 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

PSICHE – ‘A CERVELLA E’ ‘NA SFOGLIA ‘E CEPOLLA, MY DEAR!

presentazione del libro di Francesco Bocciero

Officine Zephiro Editore

osservazioni astronomicha a cura dell’Associazione Astrocampania

Osservatorio astronomico, h 19.45 Cetara

Tesori nel Blu

CETARIA 2023

Video mapping immersivo

Largo Marina, h 22.00 Furore

Facciamo Furore & Meraviglie – I sentieri dei sensi

IL MERCATO DEL PESCE

teatro, musica e gastronomia

Fiordo di Furore, h 21.00 Minori

GIANLUCA FRONDA

CONCERTO WALKING IN AMALFI

Largo Solaio de’ Pastai, h 21,30 Positano

Vicoli in arte

SCUOLA DI TEATRO E ARTI SCENICHE

CANTO

Spettacolo di danza

Piazza dei Racconti, h 18.30 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

SARANNO VIETRESI

Napoli, Luci e ombre

Benincasa, h 21.00 —————————— Domenica 27 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

DANTE’S INFERNO

PERFORMANCE INTRONO ALLA DIVINA COSTIERA

Parco Corona, h 18.00 Furore

Facciamo Furore

MINI PALIO ESTIVO

Giochi della tradizione e musica dal vivo

Piazzale S. Maria della Pietà, h 16.30 Positano

Vicoli in arte

SCUOLA DI TEATRO E ARTI SCENICHE

DANZA

Spettacolo di danza

Piazza dei Racconti, h 18.30 Scala

Enjoy Scala

BENVENUTI AD …ENCANTO

Spettacolo dell’Ass. New Direction 2

Piazza Municipio, h 21.00 ——————— Lunedì 28 agosto Maiori

Maiori Welkhome

LATIN AMERICAN DANCES

Porto turistico, h 21.00 Positano

Vicoli in arte

SCUOLA DI TEATRO E ARTI SCENICHE

COMBATTIMENTO SCENICO

Spettacolo di danza

Piazza dei Racconti, h 18.30 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

ESTATE CLASSICA

Villa Comunale, h 21.00 —————————— Martedì 29 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

MI PRENDO LA CITTA’

Presentazione del libro di Pino Giaculli

PERFORMANCE INTORNO ALLA DIVINA COSTIERA

Villa Coppola, h 18.00 Conca dei Marini

I love Conca

CONCA YOUNG FEST

Damiano e Michele Andretta – Demvi

Teatro di Conca, h 21.30 Furore

Facciamo Furore

PERAS MUSIC

Piazzale Carmine –S. Elia, h 21.00 Maiori

Maiori Welkhome

SORRIDIAMO INSIEME

Palestra istituto R. Rossellini, h 17.30 Ravello

La stagione più bella

LUCIO INCONTRA LUCIO

La grande musica di Lucio Dalla e Lucio Battisti

Scritto da Liberato Santarpino, con Sebastiano Somma

Piazza Duomo, h 21.30 Scala

Enjoy Scala

NELLO CUCCURULLO LIVE SHOW

Spettacolo per bimbi

Piazzetta San Giovanni a Pontone, h 21.00 Vietri sul Mare

Vietri Cultura

ESTATE CLASSICA

Arciconfraternita SS Rosario, h 21.00 —————————— Mercoledì 30 Agosto Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

LA RANA E LO SCORPIONE

RIPENSARE IL SUD PER NON ESSERE NE EMIGRANTI NE BRIGANTI

Presentazione del libro di Piertro Massimo Busetta

Ravello Festival

OMAGGIO A FRANK SINATRA

con Vittorio Grigolo

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.00

entry ticket Vietri sul Mare

Vietri Cultura

ESTATE CLASSICA

Arciconfraternita SS Rosario, h 21.00 —————————— Giovedì 31 Agosto Maiori

Maiori Welkhome

SORRIDIAMO INSIEME

Palestra istituto R. Rossellini, h 17.30 Scala

Enjoy Scala

MAGIE D’ESTATE

Spettacolo per bimbi

Piazzetta San Lorenzo, h 18.30