Sono 5.407 i positivi del giorno al Covid in Campania su 19.849 test effettuati per un indice di contagio pari al 27,24% in aumento di tre punti rispetto al 24,2% di ieri.

Due le persone decedute nelle ultime 48 ore cui va aggiunta un’altra persona deceduta in precedenza ma registrata soltanto ieri.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 21 (+6 rispetto a ieri che erano 15). Quelli di degenza ordinaria occupati sono 342, ben 42 in più rispetto al dato di ieri. (ANSA).