Cookie policy

INFORMATIVA REG. UE N. 679/2016 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile navigatore

con la presente, #company la informa che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, i dati acquisiti e/o da Lei forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle normative sopra richiamate.

RUOLI

Il Titolare del Trattamento è: 2A Consulting srls via San Gregorio 55 Milano 20124 MI info@dueaconsulting.com

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è: 2A Consulting srls via San Gregorio 55 Milano 20124 MI e può essere contattato attraverso i seguenti canali: info@dueaconsulting.com

FINALITÀ DEI TRATTAMENTI OBBLIGATORI

2A Consulting srls acquisisce i dati da lei forniti nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal Regolamento e dalla legge.

2A Consulting srls tratta i dati raccolti in formato digitale dal sito web senza il suo consenso espresso (art. 6 GDPR) per le seguenti finalità:

– Svolgere le proprie normali attività di risposta alle domande che ci pervengono tramite i vari form del sito web.

– Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con lei in essere;

– Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (ad esempio: emissione fatture);

– Esercitare i diritti del Titolare (ad esempio: gestione tesoreria, diritto di difesa in giudizio, ecc.).

FINALITÀ DEI TRATTAMENTI OBBLIGATORI

Previo suo specifico e distinto consenso (artt. 6 e 7 GDPR), tratteremo i suoi dati per le seguenti finalità di marketing:

Inviarle via mail, posta, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale informativo su prodotti e/o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.

Inviarle via mail, posta newsletter su prodotti e/o servizi offerti da aziende terze e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le indichiamo di seguito la base giuridica del trattamento per ciascuna delle finalità indicate nella precedente sezione.

Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR)

I Dati Personali raccolti per le finalità di cui alle lettere A e B saranno trattati in quanto necessari per eseguire un contratto di cui lei è parte e/o misure precontrattuali adottate su sua richiesta. Tale trattamento risulta necessario e, pertanto, la mancata comunicazione dei dati personali, quando obbligatori, non ci consentirà di renderle il servizio richiesto.

(art. 6, par. 1, lett. b) GDPR) I Dati Personali raccolti per le finalità di cui alle lettere A e B saranno trattati in quanto necessari per eseguire un contratto di cui lei è parte e/o misure precontrattuali adottate su sua richiesta. Tale trattamento risulta necessario e, pertanto, la mancata comunicazione dei dati personali, quando obbligatori, non ci consentirà di renderle il servizio richiesto. Adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1 lett. c) GDPR)

I dati personali raccolti per la finalità di cui alla lettera C saranno trattati per adempiere a un obbligo legale cui è soggetta 2A Consulting. Il loro conferimento è pertanto necessario e un suo rifiuto non ci consentirà di renderle il servizio richiesto.

(art. 6, par. 1 lett. c) GDPR) I dati personali raccolti per la finalità di cui alla lettera C saranno trattati per adempiere a un obbligo legale cui è soggetta 2A Consulting. Il loro conferimento è pertanto necessario e un suo rifiuto non ci consentirà di renderle il servizio richiesto. Legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR)

I Dati Personali raccolti per le finalità di cui alle lettere D, E, F e J, saranno trattati sulla base del legittimo interesse di 2A Consulting o di terzi. Il conferimento dei suoi dati per queste finalità non è necessario all’erogazione dei servizi da lei richiesti; tuttavia, il loro mancato conferimento o la sua opposizione al trattamento non ci consentirà di valutare il funzionamento dei nostri servizi e di migliorare il grado di soddisfazione della nostra clientela per gli stessi, nonché nei casi previsti dalla lettera F, inviarle comunicazioni commerciali su prodotti e/o servizi analoghi a quelli oggetto di acquisto e/o fruizione da parte sua. Per maggiori informazioni in merito al suo diritto di opposizione la invitiamo a consultare la successiva sezione 8. Inoltre, per maggiori informazioni sui legittimi interessi perseguiti e sui relativi giudizi di bilanciamento da noi condotti, è possibile contattarci ai recapiti indicati nella presente informativa.

(art. 6, par. 1, lett. f) GDPR) I Dati Personali raccolti per le finalità di cui alle lettere D, E, F e J, saranno trattati sulla base del legittimo interesse di 2A Consulting o di terzi. Il conferimento dei suoi dati per queste finalità non è necessario all’erogazione dei servizi da lei richiesti; tuttavia, il loro mancato conferimento o la sua opposizione al trattamento non ci consentirà di valutare il funzionamento dei nostri servizi e di migliorare il grado di soddisfazione della nostra clientela per gli stessi, nonché nei casi previsti dalla lettera F, inviarle comunicazioni commerciali su prodotti e/o servizi analoghi a quelli oggetto di acquisto e/o fruizione da parte sua. Per maggiori informazioni in merito al suo diritto di opposizione la invitiamo a consultare la successiva sezione 8. Inoltre, per maggiori informazioni sui legittimi interessi perseguiti e sui relativi giudizi di bilanciamento da noi condotti, è possibile contattarci ai recapiti indicati nella presente informativa. Consenso (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR)

I dati raccolti per le finalità di cui alle lettere G, H e I saranno trattati solo con il suo consenso libero, specifico, informato e inequivocabile. Il conferimento dei suoi dati personali per queste finalità non è necessario all’erogazione dei servizi da lei richiesti; tuttavia, il mancato conferimento del consenso – o la sua revoca, ove inizialmente prestato – non le consentirà di ricevere comunicazioni, anche eventualmente profilate, sulle iniziative commerciali di 2A Consulting e/o di altre società del Gruppo e/o di nostri partner commerciali. Con riferimento alla sola finalità H, le ricordiamo che, in caso di mancato conferimento o revoca del consenso, potrà comunque ricevere comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da lei già acquistati e/o sottoscritti per le quali il trattamento si basa su un legittimo interesse del Titolare rispetto al quale potrà sempre esercitare il suo diritto di opposizione.

Per maggiori informazioni in merito al suo diritto di revocare in qualunque momento il consenso prestato o in merito al suo diritto di opposizione al trattamento basato sul legittimo interesse, la invitiamo a consultare la successiva sezione 8.

Le ricordiamo che 2A Consulting non raccoglie intenzionalmente categorie particolari di dati personali che la riguardano. Qualora tali dati siano da lei volontariamente forniti (ad esempio nell’ambito di commenti da lei pubblicati sui Siti o di foto ritraenti la sua immagine da lei inviate alle redazioni per la pubblicazione), questi saranno trattati unicamente al fine di consentirle di usufruire dei servizi di cui alla sezione 3.A. e in considerazione del fatto che tali dati personali sono stati da lei resi manifestamente pubblici (art. 9, par. 2, lett. e) del GDPR).

Come e per quanto tempo trattiamo i suoi dati personali

Trattiamo i suoi dati personali in forma elettronica e cartacea, assicurando la protezione degli stessi fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, e previa adozione di misure di sicurezza tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I suoi dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento degli scopi per i quali vengono raccolti e saranno conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità perseguita. Al termine del periodo di conservazione indicato, i suoi dati personali saranno cancellati o resi anonimi, salvo non sia necessario conservarli più a lungo per finalità diverse per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti (e.g. fornitura del servizio da lei richiesto e/o al fine di adempiere a un obbligo di legge, a un ordine di un’Autorità o per difendere un nostro diritto). Per maggiori informazioni sui tempi di conservazione individuati da 2A Consulting per ciascuna delle finalità di cui alla precedente sezione 3, la invitiamo a

A chi potremo comunicare i suoi dati personali e perché

Per le finalità che precedono potremmo comunicare i suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti:

soggetti terzi e/o società che forniscono servizi connessi e/o strumentali alle attività svolte da 2A Consulting e descritte alla precedente sezione 3 (e.g. società che svolgono attività nel settore dell’editoria, del marketing e dell’advertising, ivi inclusi i fornitori di social networking o altre piattaforme pubblicitarie, società che erogano nei confronti di 2A Consulting servizi IT, di archiviazione e/o altri servizi di carattere amministrativo, contabile o legale nonché operatori che svolgono, per nostro conto, attività di call center); società del Gruppo che hanno l’esigenza di disporne per ragioni amministrative, contabili o giuridiche; previo suo consenso, società del Gruppo e/o nostri partner commerciali perché li trattino, in qualità di autonomi titolari del trattamento, per finalità di marketing; consulenti legali e/o fiscali e/o società coinvolte in possibili operazioni di fusione, scissione, acquisizione, trasferimento di beni e/o rami di azienda o altre operazioni straordinarie autorità indipendenti, forze dell’ordine o autorità giudiziaria per i loro scopi istituzionali nei limiti previsti dalla legge.

Con riferimento ai dati personali loro comunicati, i soggetti indicati potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento, sulla base di uno specifico accordo per il trattamento dei dati personali con 2A Consulting, o in qualità di titolari autonomi, sulla base della propria informativa sulla privacy (nel qual caso la comunicazione dei dati personali sarà limitata a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento di cui alla precedente sezione 3, e avverrà in forza delle medesime basi giuridiche di cui alla sezione 4). Un elenco dettagliato ed aggiornato di tali soggetti e delle loro qualifiche privacy può essere richiesto al Titolare.

I suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti da personale incaricato dal Titolare, il quale è stato a tal fine appositamente istruito sulle modalità e finalità del trattamento.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento consiste, ad esempio, in operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, cancellazione dei dati personali. Esso viene effettuato, per le finalità suddette, secondo principi (ex art. 5 del GDPR n. 2016/679) di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati ed esattezza. I dati sono trattati con modalità telefoniche, cartacee, informatiche e telematiche. Il trattamento avviene mediante strumenti idonei, misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza, evitando in particolare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito, diffusione, nel rispetto di quanto previsto anche dall’art. 32 del GDPR n. 2016/679, ad opera dei soggetti ed in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 29 del GDPR n. 2016/679 ed all’art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

2A Consulting non raccoglie intenzionalmente categorie particolari di dati personali (ossia quelli idonei a rivelare la sua origine etnica, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose o filosofiche, o la sua appartenenza sindacale, nonché i suoi dati genetici, i dati biometrici intesi a identificarla in modo univoco, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale), nonché dati relativi a condanne penali e reati, e la invita a non fornire tali dati e/o informazioni da cui essi potrebbero essere dedotti (e.g. nell’ambito di commenti da lei pubblicati sui Siti).

2A Consulting potrà raccogliere i suoi dati personali all’atto della sua registrazione o comunque nel corso del rapporto intercorrente con 2A Consulting:

da lei direttamente (e.g. al fine di consentire la sua registrazione a uno dei Siti e/o l’acquisto di prodotti e/o servizi presso i Siti stessi, in occasione di un contatto con il nostro Servizio Clienti o scrivendo agli indirizzi di contatto presenti sui Siti, nell’ambito di commenti da lei pubblicati sui Siti);

(e.g. al fine di consentire la sua registrazione a uno dei Siti e/o l’acquisto di prodotti e/o servizi presso i Siti stessi, in occasione di un contatto con il nostro Servizio Clienti o scrivendo agli indirizzi di contatto presenti sui Siti, nell’ambito di commenti da lei pubblicati sui Siti); da società del Gruppo o, eventualmente, da nostri partner commerciali a cui lei li ha forniti, ad esempio, per la partecipazione a specifiche iniziative organizzate o promosse dai medesimi soggetti (e.g. eventi, programmi di fedeltà, iniziative, concorsi o operazioni a premio), per accedere ai nostri servizi (e.g. Facebook log-in). Tali dati potranno esserci comunicati dai soggetti indicati in conformità alle rispettive informative sulla privacy.

Fermo restando quanto sopra, si ricorda che 2A Consulting potrebbe raccogliere dati personali di terzi, nei seguenti casi: (i) qualora un nostro iscritto intenda regalare un abbonamento ad una nostra testata e/o un nostro servizio, e a tal fine ci comunichi i dati necessari a consentire l’iscrizione di tale soggetto; (ii) nel caso in cui l’utente comunichi a 2A Consulting i dati di identificazione e contatto del soggetto che beneficerà di eventuali vantaggi (e.g. l’iniziativa “porta un amico”); (iii) qualora nostri utenti pubblicassero dati personali di terzi (e.g. in commenti o in connessione a nostre iniziative). Si ricorda che lei è tenuto, nei casi in cui fornisca dati personali di terzi soggetti, a fornire la presente informativa (e la/e eventuale/i informativa/e specificamente associate all’iniziativa rilevante), a tali soggetti.

2A Consulting, comunque, provvederà a fornire idonea informativa ai suddetti soggetti, in occasione del primo contatto con loro. In tali casi, la presente informativa assume valore ex art. 14 GDPR, fornendo agli interessati le informazioni rilevanti in merito ai trattamenti dei loro dati personali.

La invitiamo, inoltre, a non fornirci dati personali non strettamente necessari.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE

ll conferimento dei dati per le finalità obbligatorie non necessita di consenso. In assenza di tali dati non potremo erogare i nostri servizi. Il conferimento dei dati per le altre finalità è facoltativo e necessita del Suo espresso consenso. In assenza non potrà ricevere newsletter, materiale informativo, comunicazioni commerciali su servizi offerti dal Titolare o aziende terze Continuerà comunque ad avere diritto ai nostri servizi.

ACCESSO AI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:

Ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o amministratori di sistema;

A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo: studi professionali, consulenti, software house che forniscono i gestionali, istituti di credito, assicurazioni, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Pubblica Amministrazione, Organismi di Vigilanza e/o Autorità Giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria o necessaria per legge. I Suoi dati non saranno diffusi.

Previo suo consenso, tratteremo i suoi dati personali per comunicarli, affinché li usino per finalità commerciali e/o promozionali, ad altre società del Gruppo e/o a nostri partner commerciali operanti nei settori di seguito indicati: aziende di telecomunicazione, telefonia fissa e mobile, aziende attive nel mondo dell’editoria, carta stampata, nuovi media e della televisione (pay-tv), aziende attive nel settore del commercio elettronico di prodotti e servizi, società operanti nel settore delle utilities – gas, luce, acqua, fotovoltaico e nella depurazione dell’acqua, società operanti nel settore turistico – tour operator, agenzie di viaggi e trasporti – e del tempo libero, società che si occupano di formazione professionale e/o scolastica, agenzie di pubblicità e marketing, centri media, ricerche di mercato e contact center, società operanti nella produzione e/o commercio di beni di largo consumo: alimentare e bevande, grocery non alimentare, cosmesi e salute, abbigliamento, beni semi-durevoli, ONG e ONLUS, organizzazioni no profit, fondazioni, società operanti nel settore automotive, società operanti nel settore finanziario, bancario, assicurativo, società sportive.

Analisti statistica

Tratteremo i suoi dati personali per la produzione di statistiche aggregate e anonime al fine di valutare e migliorare i nostri servizi. In ogni caso, i dati personali trattati per fini statistici non saranno utilizzati per assumere decisioni o provvedimenti rivolti a singoli interessati, né per il perseguimento di finalità di altra natura.

UTILIZZO DEI DATI

I suoi Dati Personali saranno trattati altresì per tutte le operazioni di carattere amministrativo, finanziario e/o giuridico connesse e in particolare per l’espletamento delle seguenti attività aziendali:

a. Servizio Clienti

Tratteremo i suoi dati personali per gestire le richieste di assistenza, ivi incluse quelle relative all’attivazione o disattivazione di un abbonamento acquistato, da lei formulate al nostro servizio clienti, mediante qualsiasi delle piattaforme disponibili (e.g. telefono, fax, chat, e-mail) (“Servizio Clienti“), nonché al fine di soddisfare la sua richiesta di ottenere informazioni e/o chiarimenti, a seguito dell’invio da parte sua di una comunicazione utilizzando gli indirizzi di contatto presenti sui Siti.

b. Adempimento di obblighi legali

Tratteremo i suoi dati personali al fine di adempiere a obblighi di legge cui siamo soggetti e a ogni altro obbligo derivante da ordini delle autorità competenti.

c. Operazioni societarie e difesa dei diritti

Potremo altresì trattare i suoi dati personali per lo svolgimento di eventuali operazioni societarie (es. due diligence, operazioni di fusione, scissione, acquisizione, trasferimento di beni e/o rami di azienda, ecc.) e per accertare, esercitare o difendere un diritto o un interesse del Titolare o di un terzo (comprese altre società del Gruppo) in sede giudiziaria e/o in via stragiudiziale.

d. Verifica del grado di soddisfazione degli utenti e di funzionamento dei servizi

Tratteremo i suoi dati personali al fine di verificare il corretto funzionamento dei nostri servizi, misurare il livello di soddisfazione dei nostri utenti e, con specifico riferimento al nostro Servizio Clienti, migliorare la qualità dei processi di customer care e orientare più efficacemente la formazione del personale addetto a tale servizio. Al fine di conoscere il suo livello di soddisfazione, e migliorare i nostri servizi, potremmo anche inviarle questionari di customer satisfaction all’indirizzo e-mail da lei fornito e/o potremmo renderli disponibili nei nostri Siti e/o tramite altre modalità, cui lei potrà partecipare in maniera facoltativa. La informiamo inoltre che per consentirci di perseguire il nostro legittimo interesse a verificare la qualità del servizio erogato ai nostri clienti, le telefonate ricevute dal Servizio Clienti potranno essere registrate.

e. Soft Spam

Limitatamente a nostri prodotti e/o servizi analoghi a quelli di cui lei già fruisce o ha fruito, potremo inviarle comunicazioni commerciali utilizzando l’indirizzo di posta elettronica da lei fornito al momento della fruizione e/o acquisto di uno dei servizi di cui alla precedente lettera A. Potrà esercitare in ogni momento il diritto di opposizione alla ricezione delle suddette comunicazioni commerciali.

Per maggiori informazioni in merito al suo diritto di opposizione al trattamento basato sul legittimo interesse, la invitiamo a consultare la successiva sezione 8.

f. Profilazione

Previo suo consenso, tratteremo i suoi dati personali, anche attraverso tecnologie di tracciamento quali i cookie, per procedere ad attività di analisi ed elaborazione di informazioni a lei relative volte a definire un profilo delle sue preferenze, abitudini, scelte di consumo e/o esperienze di navigazione. Tali attività di profilazione potranno essere condotte anche avvalendosi di strumenti messi a disposizione da terze parti, quali a titolo esemplificativo social network (e.g. Facebook) o terzi provider di servizi di advertising (e.g. Google), ed adottando, ove possibile, misure di sicurezza quali l’”hashing” (il quale consiste nell’associare ai suoi dati personali, ad es. la mail, delle stringhe di numeri e lettere, praticamente anonimizzando i suoi dati). A tal fine, potremo altresì associare i dati personali acquisiti attraverso tecnologie di tracciamento quali i cookie (ove lei abbia prestato il relativo consenso) e/o i dati personali da lei forniti nell’ambito di nostre specifiche iniziative e/o iniziative di terzi nostri partner (e, in quest’ultimo caso, comunque in conformità con la rispettiva informativa sulla privacy), con quelli che noi acquisiamo per effetto della sua iscrizione a uno dei Siti o per effetto del loro utilizzo. Per perseguire tale finalità del trattamento, inoltre, 2A Consulting potrebbe servirsi altresì di informazioni anonime, non riferite ad alcun interessato, presenti su banche dati e sistemi informativi pubblici (es. dati censuari).

g. Comunicazioni commerciali

Previo suo consenso, tratteremo i suoi dati personali per informarla, anche attraverso strumenti automatizzati di contatto (e-mail, SMS, notifiche push e/o altri posizionamenti online, anche su social network, telefono con o senza operatore), sulle nostre iniziative commerciali, ivi incluse le offerte a lei eventualmente dedicate anche a seguito della disattivazione del suo abbonamento, per svolgere ricerche di mercato e per l’invio di materiale pubblicitario, nonché per inviarle, attraverso gli strumenti indicati, comunicazioni aventi ad oggetto iniziative commerciali delle altre società del Gruppo e/o di nostri partner commerciali.

TRASFERIMENTO DI DATI



Qualora ciò sia necessario al perseguimento delle finalità indicate alla precedente sezione 3 della presente informativa, i suoi dati personali potranno essere trasferiti al di fuori dello spazio economico europeo (d’ora innanzi per brevità “SEE”).

Tutte le volte in cui i suoi dati personali dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori dello SEE e, in particolare, verso Stati che non beneficiano di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, adotteremo una delle garanzie a tal fine previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ad esempio sottoscrivendo le Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea, avendo cura di tenerle aggiornate, e adotteremo ogni ulteriore misura tecnica, organizzativa e/o contrattuale idonea a garantire un livello di protezione dei suoi dati personali adeguato e, comunque, essenzialmente equivalente a quello garantito all’interno dello SEE. A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 luglio 2020 nella causa C311/18, con riferimento ai paesi terzi che non sono destinatari di una delle decisioni di adeguatezza da parte della Commissione Europea, 2A Consulting effettua valutazioni specifiche in merito alle garanzie supplementari da adottare, al fine di prevenire interferenze da parte di autorità pubbliche locali che possano pregiudicare il livello di essenziale equivalenza di protezione dei dati ivi trasferiti, rispetto al livello goduto in base al diritto europeo.

L’elenco dei paesi al di fuori dello SEE cui possiamo trasferire i suoi dati personali è disponibile su richiesta, contattandoci ai recapiti indicati nella presente informativa.

CONSERVAZIONE DEI DATI

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. I dati personali saranno conservati per i 6 anni successivi all’ultimo contatto avvenuto con l’interessato/a o sino a richiesta di cancellazione da parte dello stesso. In tal caso, potranno essere comunque conservati i dati correlati al legittimo interesse del titolare o necessari per l’adempimento di obblighi di legge. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, sin dall’origine, in modo da minimizzare l’utilizzo dei dati personali.

FRUIZIONE DEI CONTENUTI E DEI SERVIZI

Tratteremo i suoi Dati Personali al fine di soddisfare la sua richiesta di creare un account – secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali disponibili [qui] – per l’accesso a tutti i Siti del Network e fruire dei servizi offerti che richiedono la registrazione (e.g. il servizio di newsletter, iniziative, concorsi o operazioni a premio), acquistare i nostri servizi a pagamento (anche a mezzo telefonico mediante vocal order), fruire dei servizi offerti tramite i Siti che non richiedono la registrazione né l’acquisto di un abbonamento, nonché per personalizzare i contenuti offerti tramite i Siti.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 ss ed art. 77 GDPR, e precisamente i diritti di:

Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

Ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Ottenere dal titolare del trattamento informazioni relative ai dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

Ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora il trattamento sia effettuato con mezzi digitali. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.

Opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing.

Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI



In relazione ai trattamenti dei suoi dati personali svolti da 2A Consulting potrà, in ogni momento, chiederci di accedere, rettificare e cancellare i suoi dati personali, oltre che di limitarne il trattamento. Potrà inoltre opporsi ai trattamenti basati su un nostro legittimo interesse e/o esercitare il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano. Potrà, infine, in ogni momento, revocare il consenso da lei eventualmente prestato.

Qualora ritenesse che il trattamento dei dati personali che la riguardano violi i principi posti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali potrà proporre reclamo all’Autorità giudiziaria o all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione. L’Autorità competente in Italia è l’Autorità per la protezione dei dati personali.

Il Titolare si riserva la facoltà di limitare o ritardare l’esercizio di detti diritti, nei limiti di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del GDPR e dagli artt. 2-undecies e 2-duodecies del Codice Privacy.

Per esercitare tali diritti, effettuare segnalazioni o chiedere chiarimenti sul trattamento dei suoi dati personali può inviare una mail a info@dueaconsulting.com o scrivere a 2A Consulting srls via San Gregorio 55, 20124 Milano.

Ricordiamo inoltre che, qualora non desiderasse ricevere telefonate di natura commerciale, lei ha la possibilità di esercitare il diritto di opposizione alle chiamate pubblicitarie, iscrivendosi al Registro Pubblico delle Opposizioni, secondo le modalità di volta in volta rese disponibili dal gestore del Registro sulla base della normativa applicabile vigente.

Dati personali trattati dall’editore nell’esercizio dell’attività giornalistica – Diritto all’oblio

La informiamo che la presente informativa riguarda esclusivamente il trattamento dei dati personali che lei ha fornito o fornirà a 2A Consulting – eventualmente anche acquistando o sottoscrivendo nostri prodotti e/o servizi o partecipando a nostre promozioni e/o offerte – e quelli che, eventualmente, 2A Consulting acquisirà nel corso del presente rapporto e/o di ulteriori rapporti tra lei e noi.

Se volesse, invece, far valere il diritto all’oblio con riferimento ai suoi dati personali eventualmente contenuti negli articoli della testata e trattati dall’editore nell’esercizio dell’attività giornalistica, le ricordiamo che il titolare del trattamento è l’editore medesimo, come indicato nella gerenza del relativo Sito, al quale può rivolgersi, ai fini dell’esercizio di tale diritto di cui all’art. 17 del GDPR, scrivendo ai dati di contatto indicati nella sezione “Gerenza” o “Redazione” (o similare) del medesimo Sito.

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare al seguente indirizzo e-mail: info@dueaconsulting.com

RESPONSABILI ESTERNI E INCARICATI

L’elenco aggiornato dei responsabili esterni e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

MODIFICA DELL’ATTUALE INFORMATIVA

La presente informativa è stata redatta il giorno 09/07/2023 e potrebbe subire variazioni nel tempo anche in funzione delle integrazioni o modifiche legislative e regolamentari in materia. L’ Interessato è invitato a consultare spesso questa pagina.