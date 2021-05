Convegno Unimpresa alla Certosa di Padula giovedì 27.

Unimpresa Area del Sele provinciale, del presidente Massimo Giusti in sinergia con Eurofinance, presenta i progetti approvati del Bando Cultura Crea, per la realizzazione nel comune di Padula, di un Oleificio e di una Azienda Vinicola Storica.

L’evento si svolgerà nella prestigiosa location della Certosa di Padula, il 27 maggio alle ore 11.00. Parteciperanno il sindaco di Padula, Dott. Paolo Imparato, il segretario Nazionale FENAILP, Mario Arciuolo, il presidente Unimpresa Area del Sele Provincia di Salerno, Dott.Massimo Giusti, il presidente Nazionale Aslimitaly, Dott. Alessandro Fucci, il consigliere Nazionale Acai, Dott. Gerardo Guida, il Presidente Federazione Italiana Confintesa, Dott. Rocco Milano, il Presidente IRSEF, Dott.ssa Maria Dari, i presidenti Cooperative Beneficiarie finanziamenti, il Presidente Comitato Autoimpiego, P.A. Cicalese, modera l’avvocato Ester Pugliese.

Sarà anche l’occasione per il presidente Unimpresa Area del Sele, Massimo Giusti, per illustrare anche gli altri progetti approvati, nonostante la pandemia: “ posso confermare –afferma Giusti- che nonostante la crisi economica, ed il difficile momento dovuto al Coronavirus, Unimpresa è stata sempre vicina ai propri associati, in particolare i giovani, che rappresentano il nostro futuro. In questa ottica confermo che sono stati approvati 58 progetti, tra Resto al Sud, Selfie Employment, Impresa a tasso zero e Crea Cultura. Nei comuni della provincia come Salerno, Eboli, Battipaglia, Padula, Sala Consilina, Oliveto Citra Contursi, Buccino e Postiglione” ma anche fuori dal contesto provinciale:” Muro Lucano, Potenza, Marsico Nuovo, Nola, Cicciano e Frattaminore”. Infine Giusti lancia l’invito: “ vi aspetto alla Certosa di Padula giovedi 27 maggio ore 11.00, per parlare dal vivo della splendida realtà di Unimpresa e le chance per creare sviluppo e lavoro ed economia sul nostro amato territorio. Credi in te stesso, diventa imprenditore”