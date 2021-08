Continua Teatri in Blu a Cetara, tra appuntamenti teatrali ed eventi in luoghi segreti.

Mercoledì 1 settembre, a Cetara, continuano gli appuntamenti di Teatri in Blu, il festival di teatro e musica ideato e diretto da Vincenzo Albano, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. La manifestazione, finanziata e promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec S.p.A., è organizzata da Erre Teatro in sinergia con l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara Angela Speranza. In scena, nella quinta giornata di Festival per la sezione #bluKids in piazza S. Francesco Storia di un uomo e della sua ombra (mannaggia ‘a morte), con Giuseppe Semeraro, Dario Cadei, Leone Marco Bartolo e le musiche eseguite dal vivo di Leone Marco Bartolo; a seguire l’appuntamento in luogo segreto della sezione #bluTale 29 MARZO 1912, un particolare format dedicato a persone unite da vincolo sentimentale, su testo di Mauro Andrizzi e Marcus Lindeen, tratto da una lettera di Robert Falcon Scott, nato da un’idea di Elena Cucci e Giulio Stasi, con Giulio Stasi un percorso esperienziale tra paesaggi mozzafiato e parole d’amore, che condurrà i partecipanti in un luogo segreto.

Si parte col teatro per famiglie di Principio Attivo Teatro, che presenta Storia di un uomo e della sua ombra, uno spettacolo che è come un cartone animato in bianco e nero, un film muto con due attori in carne e ossa. La parabola e la dinamica tra i due personaggi ci descrive in maniera semplice e diretta i conflitti tra gli esseri umani; tra il bianco e il nero, tra il buono e il cattivo, tra un uomo e la sua ombra. Con pochissimi artifici scenici e l’originale uso della musica dal vivo si racconta una storia vecchia come il mondo che si dipana tra conflitti, equivoci e gag divertenti e poetiche allo stesso tempo. Il linguaggio usato è quello del teatro fisico, della clownerie e dei film muti, adatto a un pubblico di tutte le età.

L’evento speciale di #bluTale dedicato alle persone unite da vincolo sentimentale immerge gli spettatori nell’atmosfera dell’inizio del secolo scorso, quando il Polo Sud era un luogo ancora sconosciuto all’umanità. Nel Giugno del 1910, dopo anni di preparazione, la nave Fram, capitanata dal norvegese Roald Amundsen, e la nave Terra Nova, capitanata dall’inglese Robert Scott, salpano dai rispettivi paesi d’origine alla scoperta del nuovo mondo. È l’inizio di un’avventura: la spedizione di Amundsen, sci ai piedi e slitte trainate da cani, raggiunge il Polo Sud il 14 Dicembre 1911, dopo 56 giorni di cammino sulla banchisa polare. La squadra di Scott, a piedi e con cavalli al seguito, sceglie un percorso diverso e vi giunge 35 giorni dopo. Sulla via del ritorno, sorpresi da un eccezionale Inverno antartico, tutti e cinque i membri della squadra inglese muoiono congelati. Il successo di Amundsen è reso pubblico soltanto il 7 Marzo 1912 quando la Fram raggiunge il porto di Hobart in Tasmania ed Amundsen ha accesso ad una linea telegrafica. I corpi della squadra di Scott vengono ritrovati da una spedizione inglese nella loro tenda il 12 Novembre 1912. Il mondo conosce la loro drammatica fine il 10 Febbraio del 1913 mentre Kathleen Scott è in viaggio in nave verso la Nuova Zelanda, nella speranza di abbracciare ancora il marito.

Gli eventi di #bluKIDS sono gratuiti con uscita “a cappello”, è necessaria la prenotazione su cetara4season.it. Per #bluTALE la partecipazione è libera su prenotazione. Info e prenotazioni: info@erreteatro.it oppure 3294022021.

Come da ultime disposizioni anti-Covid, per accedere a tutti gli eventi è necessario mostrare il Green Pass o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.

#bluKIDS | 01 SETTEMBRE

PIAZZA S. FRANCESCO, ORE 20.30

ingresso gratuito, uscita “a cappello” · prenotazione obbligatoria su cetara4season.it

PRINCIPIO ATTIVO TEATRO

STORIA DI UN UOMO E DELLA SUA OMBRA

(MANNAGGIA ‘A MORTE)

con Giuseppe Semeraro, Dario Cadei, Leone Marco Bartolo

musiche eseguite dal vivo di Leone Marco Bartolo

a seguire

#bluTALE

LUOGO E APPUNTAMENTO SEGRETO

partecipazione libera su prenotazione, riservata a coppie di persone unite da vincolo sentimentale

contatti: info@erreteatro.it – 329 4022021

ROSABELLA TEATRO

29 MARZO 1912

testo di Mauro Andrizzi e Marcus Lindeen, da una lettera di Robert Falcon Scott

un’idea di Elena Cucci e Giulio Stasi

con Giulio Stasi · assistente Simona Fredella